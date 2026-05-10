Djurgården leder med 3–2 i Stockholmsderbyt mot AIK

Expert Magnus Eriksson pekar ut målet av Hampus Finndell som en fin prestation

Blåränderna leder med 3–2. Det går inte att få en så bättre start i ett Stockholmsderby . Redan efter tio spelade minuter visade Djurgården prov på fint anfallsspel när Patrick Åslund spelade snett inåt bakåt till Hampus Finndell som inte gjorde några misstag.

- Vackert anfall av Djurgården. Målet av Finndell som visat fin form senaste tiden, säger SVT:s expert Magnus Eriksson. Bara sex minuter senare utökade Blåränderna till 2–0 när Bo Heglands hörna nådde Miro Tenho som var säkerheten själv med pannan.

Och när 22 minuter var spelade fick AIK:s supertalang Zadok Yohanna bollen på kanten och vände och vred innan han slog in bollen mot 17-årige anfallaren Kevin Filling som stod på rätt plats bara några meter framför mål och satte 1–2. AIK spelade upp sig, och hade en boll i mål som dömdes bort för offside. I stället kunde gästande Djurgården utöka till 3–1 precis innan pausvilan när Bo Heglands frispark hittade Mikael Marques.

I den andra halvleken fortsatte AIK att anfalla och i minut 63 fick hemmalaget till en reducering, när Dino Besirovic distinkt nickade in en hörna till 2-3





SVTSport / 🏆 29. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stockholmsderby Blåränderna Djurgården AIK Patrick Åslund Hampus Finndell Bo Heglands Miro Trenutno Zadok Yohanna Kevin Filling Dino Besirovic Experten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sotirios Papagiannopoulos är tillbaka för AIK mot DjurgårdenAIK-mittbacken Sotirios Papagiannopoulos återvände till elvan efter en längre frånfälle med ett knäproblem. Under fem omgångar har han endast varit på bänken, men han längtar efter att få spela relevanta matcher med stor publik i den kommande AIK-Djurgården-derbyt.

Read more »

AIK:s duo missar Stockholmsderbyt: Sotirios Papagiannopoulos och Erik FlatakerAIK har släppt truppen inför söndagens hemmaderby mot Djurgården. Nu står det klart att Sotirios Papagiannopoulos och Erik Flataker missar matchen. Papagiannopoulos har dragits med knäproblem under försäsongen och har bara gjort två starter under inledningen av allsvenskan, men han uppges nu vara skadad. Tidigare var Daniel Andersson sportchef i MFF, en roll han haft sedan 2014. Han är nu fotbollschef med ansvar för både dam- och herrverksamheten.

Read more »

Papulopoulo, Flataker – changes in AIK's squad to play DjurgårdenThe news text reports that Sotirios Papagiannopoulus and Erik Flataker had been injured and substituted out of the AIK squad when playing Djurgården. The Norrman and forward Kevin Filling replaced them in the starting lineup. Riveiro made additional changes compared to the match against Elfsborg. Also, Dino Besirovic, Mads Thychosen, Axel Kouame and Abdihakim Ali, Charlie Pavey and Amel Mujanic were replaced in the starting lineup.

Read more »

Stockholmsderbyt mellan AIK och Djurgårdens IF pausades då det börjar brinna i AIK-klacken, och spelarna plockades av planen.Anledningen var att det brann i AIK-klacken och sedan blev släckt. Kanal 4-experten Irvine Helin Zibanejad säger att hennes känsla var att det motbevisas. Spelarna plockades av planen då det fanns pyroteknik som var utskjutande.

Read more »