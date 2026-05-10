Djurgårdens derbysvit mot AIK brutet efter 15 år

Djurgårdens derbyfacit mot AIK i fotbollsallsvenskan har varit svagt. Endast två segrar på 15 år och ständigt utfrågade om derbyspöket mot värsta rivalen. Framförallt har Djurgården haft det tufft på bortaplan i Solna. Sedan 2011 hade man bara lyckats göra fem mål i bortaderbyn. Mardrömsstatistiken verkade dock vara helt bortglömd när lagen marscherade ut på Strawberry arenas gräsmatta.

Djurgårdens derbyfacit mot AIK i fotbollsallsvenskan har varit svagt. Endast två segrar på 15 år och ständigt utfrågade om derbyspöket mot värsta rivalen . Framförallt har Djurgården haft det tufft på bortaplan i Solna .

Sedan 2011 hade man bara lyckats göra fem mål i bortaderbyn. Mardrömsstatistiken verkade dock vara helt bortglömd när lagen marscherade ut på Strawberry arenas gräsmatta. Efter en liten period där AIK inlett starkt tog Djurgården tag i taktpinnen och skapade tryck. Utdelningen för gästerna skulle också komma, i den tionde minuten, till majoriteten av de drygt 48 000 åskådarnas besvikelse.

Djurgården kom fram på högerkanten genom Patric Åslund. Åslunds inspel stöttes iväg, men rakt i gapet till Hampus Finndell som placerade in ledningsmålet. Bara sju minuter senare nådde mittbacken Miro Tenho högst på en hörna och kunde nicka in 2–0. AIK hämtade sig dock snabbt efter mardrömsstarten och reducerade omgående genom 17-årige Kevin Filling, vackert framspelad av Zadok Yohanna.

En kvittering skulle också komma – trodde de flesta – när Filling stötte in 2–2 efter en stolpretur. Talangen dömdes dock vara offside, vilket var felaktigt. – Det är så sjukt. Det sker ju varje match.

Domarna får skärpa sig nu alltså, säger AIK:s Bersant Celina till TV4 Play. I stället fick Djurgården en frispark precis innan pausvilan. Den nickade Mikael Marques elegant in helt omarkerad. Väntan är över AIK skapade viss nerv i den andra halvleken.

Dino Besirovic nickade in en hörna med dryga halvtimmen kvar. Men närmre än så kom aldrig ”Gnaget” och en av planens bästa spelare, Bo Hegland, punkterade i stället derbyt med fem minuter kvar. En efterlängtad triumf för Djurgården. Den dystra derbysviten är bruten och för första gången på 15 år fick Djurgårdens supportrar fira en allsvensk bortaseger mot AIK på plats.

– Jag är så glad. Det är så jävla vackert, fan vad skönt, säger målvakten Jacob Rinne och fortsätter:I och med segern klättrar Djurgården till en fjärdeplats i tabellen. AIK ligger nia och har fyra raka matcher utan vinst





GPSporten / 🏆 25. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Djurgårdens Derby AIK Fotbollsallsvenskan Svagt Utfrågade Derbyspöket Värsta Rivalen Tufft Bortaplan Solna Svenska Cupen Strawberry Arenas Gräsmatta Patric Åslund Hampus Finndell Miro Tenho Kevin Filling Zadok Yohanna Bersant Celina Jacob Rinne Bo Hegland Djurgårdens Supportrar Allsvensk Bortaseger Nionde Plats Fyra Raka Matcher Utan Vinst

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Djurgårdens Mikael Marques hoppas på revansch efter skadaMikael Marques hoppas att Djurgården kan bryta den negativa trenden och upprepa succén mot Blåvitt mot AIK i kvällens derby. Han är en nyckelspelare i försvaret och har fått spela mer offensivt efter att ha varit skadad första säsongen.

Read more »

Oskar Fallenius åter i Djurgårdens trupp efter skadepaus: 'Det känns bra att vara tillbaka'Djurgårdens ytter Oskar Fallenius är tillbaka efter skadebolet och ser fram emot att spela iswerdagens derby mot AIK. Han berättar om rehabiliteringen, sitt kontrakt ochplanen för att återgå till spelet.

Read more »

Stockholmsderbyt mellan AIK och Djurgårdens IF pausades då det börjar brinna i AIK-klacken, och spelarna plockades av planen.Anledningen var att det brann i AIK-klacken och sedan blev släckt. Kanal 4-experten Irvine Helin Zibanejad säger att hennes känsla var att det motbevisas. Spelarna plockades av planen då det fanns pyroteknik som var utskjutande.

Read more »

Djurgården vann derby mot AIK med 3–0 på NationalarenanBo Hegland gjorde tre assister, varav två mål, och Mikael Marques gjorde sitt första mål sedan 2007. Irma Helin Zibanejad menar att Hegland var avgörande för Djurgårdens seger.

Read more »