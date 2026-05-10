Djurgårdens IF-målvakt kan inte garantera sin åsikt

Jacob Rinne, DIF-målvakt, kan inte garantera att han kan spela nästa match efter en incident med AIK-spelare. Foten är lite svullen och kan inte garantera sin kapacitet.

DIF-måltjakten kan inte garantera att han kan spela nästa match. Djurgårdens IF slog under söndagen AIK med 4-2 på nationalarenan i Solna i allsvenskan.

'Blåränderna' ledde med 3-1 när Dino Besirovic nådde högst i straffområdet och reducerade i andra halvlek. AIK-spelaren skulle därefter hämta bollen i målet och sprang på Dif-målvakten Jacob Rinne, som föll till marken och sedan fick behandling. Rinne berättar att foten är lite svullen och kan inte garantera att han kan spela nästa match mot IK Sirius i allsvenskan.

'Vi får se. Den är lite svullen nu och det är lite hål i foten, men vi får se. Den (foten) är hårt lindad nu, säger han och fortsätter: 'Jag kan inte svara på det. Det gör ont och den är lite svullen.

Vi kommer att göra allt för att jag ska spela, men jag tänker inte på det just nu. Vi får ta det i morgon och ta hand om kroppen.





