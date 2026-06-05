Djurgårdens kapten öppnar om sina skador och comebackplaner

I en exklusiv intervju med Hockeypuls podcast delar Djurgårdens kapten sina tankar kring återhämtning, skador och förväntningarna på kommande säsong. Han beskriver sin nuvarande situation, dialogen med ledningen och sina mål för att kunna bidra till laget på ett hållbart sätt.

Med tanke på att en tidig säsongsstart är i åsikten och spelarens fokus ligger på att återhämta sig från en skadefylld säsong, har Djurgårdens kapten uttryckt en försiktig optimism inför framtiden.

I en intervju med Hockeypuls podcast berättar han om sin nuvarande träningsrutin och kampen för att återvända till isen. spelaren, som inte är helt frisk, men som ändå har en positiv inställning, säger att han fortfarande försöker att bli bättre varje dag, oavsett om han spelar eller inte. Han har en tät dialog med ledningen i klubben, inklusive general manager Niklas Wikegård och sportchef Markus Due-Boje, vilket visar på ett starkt stöd från organisationen.

Trots att han inte är fullt ut återställd, finns en tydlig vilja att kunna bidra till laget på ett meningsfullt sätt, snarare än att bara köra på med en halvhärdad kropp. Det här är inte bara en fråga om att spela hockey, utan också om att kunna prestera på ett högt nivå och vara en värdefull del av lagets dynamik.

Det är en balansgång mellan personlig hälsa och lagets behov, och hans inställning är att det är bättre att avvakta tills han är redo att ge 100 procent, än att riskera ytterligare skador. Detta är en typisk utmaning för en professionell ishockeyspelare som har varit med länge och förstår vikten av att ta hand om sin kropp för att kunna fortsätta att vara effektiv över tid





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Djurgårdens IF Ishockey Kapten Skador Comeback Niklas Wikegård Markus Due-Boje Hockeypuls Säsong 2024/2025

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