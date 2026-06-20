Dmitri Plax: Son mördades av klasskamrat - farhågor om rättssystemets svar

Dmitri Plax berättar om sina känslor efter att hans 16-åriga son mördats av en tidigare klasskamrat och hans oro för att rättspsykiatrisk bedömning kan ha missats, vilket kan leda till att gärningsmannen släpps fri.

Den 16-årige Peter, son till Dmitri Plax, mördades på ett kallt och omskakande sätt utan känt motiv av en tidigare klasskamrat. Gärningsmannen, som är underårig, hålls för närvarande på en psykiatrisk klinik men beviljas regelbundna permissioner utan personal eller stark övervakning.

För Dagens ETC berättar Dmitri Plax om sin kamp för att få rättvisa och hans oro för att samhället och rättssystemet verkar likgiltiga inför dennes fruktansvärda dåd. Han uttrycker också sina djupa farhågor om att en rättspsykiatrisk bedömning kan ha missats, vilket skulle kunna leda till att gärningsmannen släpps fri och riskerar att göra mer ondska.

Hans son mördades inte i ett tillfälligt sinne, utan handlingen var planerad och brutala, vilket gör det extra svårt att acceptera att denne enligt nuvarande bedömningar kan ha lindrig psykisk sjukdom. Dmitri Plax, som är 56 år, firar sin födelsedag, men dagen har förändrats för siempre efter sonens död. Han kommer att fira tillsammans med vännen och barnbokens författare Jujja Wieslander som också fyller år. mötet äger rum hemma hos Plax och hans hustru, journalisten Liza Alexandrova-Zorina.

Deras hem omgirds av en frodig grön vägg och fåglarna kvittrar, vilket skapar en kontrast till det mörka som inträffat. Trots sommarens skönhet och hopp som omger dem, är rummet fyllt av smärta och.minne av förlusten. Generellt mår Sverige bra, men detta är ett fall som sätter fokus på brister i psykiatrisk vård och rättssäkerhet när det gäller unga gärningsmän.

Plax är rädd för att gärningsmannen kommer att få ett för mildt påföljd och att han senare kan återgå samhället utan tillräcklig kontroll. Han betonar att hans sons mord inte är ett fall av lindrig psykisk störning, utan en avsiktlig och våldsam handling. Han undrar hur man kan vara säker på att sådana händelser inte upprepas om den psykiatriska bedömningen visar sig fel.

Det här handlar inte om att göra Tvångsmoderna insatser, utan om att förstå att vissa brott kräver omdöme och ansvar även från unga personer. samhället måste ta ansvar och inte bara låta det försvinna i systemets vardag





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mord Ungex Gärningsmän Rättspsykiatri Psykisk Ohälsa Rättssäkerhet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mamma och son släpade älgs kadaver in i skogenEftersom Caroline Jönsson inte kunde få hjälp från myndigheterna var hon tvungen att ta hand om älgen själv tillsammans med sin son och hans far. De släpade älgen hundra meter in i skogen eftersom det inte fanns någon bilväg till platsen.

Read more »

Adoptivpappa döms för mord på 13 månader gammal son – fallet skakar StorbritannienAdoptivpappan Jamie Varley döms för mord på sin 13 månader gamla son. Fallet väcker starka reaktioner och myndigheter granskas i Storbritannien.

Read more »

Medan du sov: Storstjärnan kan missa SverigematchenNyhetsbomb på presskonferens – legendarens son kan ersätta för Nederländerna.

Read more »

Pappa och son misshandlade på campingSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »