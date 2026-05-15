DN-nyheter: Förvirring kring påskfirandet, bokstavstro och svensk kultur

Denna artikel innehåller nyheter om DN, inklusive en förvirring kring hur man bör fira påsk, en bokstavstro-teori och en svensk kultur som nyligen har etablerats. Det finns också en kommentar om en dålig dikt skriven av Lars Wivallius och en kritikerlista för böcker utkomna efter den 16 februari.

För 56 dagar sedan firade vi det faktum att påskdagen passerat.

En viss förvirring råder kring hur man bör fira, men högtiden förknippas med Bibelns missionsbefallning (Matt 28:16-20) som avslutas med den direkta order som kan sägas vara upprinnelsen till den kristna kolonialismen och suprematismen: ‘Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar’. Från 2024, ‘Bokstavstro’.

Däri utgår hon från en ung amerikansk missionär vid namn John Chau, som 2018 ansåg sig ha rätt att ofreda en skyddad urbefolkning med hans guds ord. De stod artigt ut med honom ett tag, men tröttnade och slog ihjäl honom. De grävde ner honom på stranden vid North Sentinel Island. Inga försök har gjorts att hämta kroppen.

Chau blev 26. Men i dag är det annandag trefaldighet och dagens text är förstås bedragaren Lars Wivallius dikt från tidigt 1640-tal, ‘Klagevisa över denna torra och kalla vår’, skriven medan han satt i fängelse, vilket han ofta gjorde. Den inleds mycket riktigt med att beklaga vädret och längta efter sol och värme, men avslutas med maningen att ta hand om de svaga – ‘att hjälpa, ej stjälpa/ den hand som bär/ en tom och söndrigan kruka! ’.

Frågan är om en sådan subversivitet passar in i den svenska kulturkanon som nyligen har etablerats. Andra mer moderna tankar formerar sig när jag läser hur Wivallius hyllar ett av de mest påtagliga vårtecknen: ‘granna svenska säd’ särlor’. Hur placerar man geografiskt sädesärlan? Hon färdas under stora umbäranden från Egypten till Sverige.

Deltar mellan syd och nord. Ska vi tala om utlandssvensk, coolcation-turist eller papperslös som utnyttjar den svenska utsädesapparaten? Så många frågor. På en webbsida för svensk poesi har någon publicerat Wivallius dikt.

I kommentarsfältet kan man läsa: ‘Jag läste detta. Dålig men jag tycker du kan skriva en bättre text! Dumt ock dåligt! ’ Kritikerlistan innehåller böcker utkomna efter den 16 februari.

Förra veckans placering inom parentes. Listan röstas fram av DN-kritikerna Åsa Beckman, Jan Eklund, Johanna Käck, Rebecka Kärde, Kristina Lindquist, Josefin Olevik, Maria Schottenius, Greta Schüldt, Jonas Thente och Gabriel Zetterström. Alla recensioner finns att läsa p





