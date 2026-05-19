DNA kan inte förfalskas: Nya metoden avslöjar konstnären bakom målningar

En ny metod för att identifiera konstnären bakom målningar har utvecklats av svenska forskare. Metoden innebär att man söker efter DNA i konstverk för att kunna identifiera konstnären. Förfalskningar och fiffel är ett gigantiskt problem inom konstvärlden, och metoden kan bidra till att rena marknaden.

" Dna kan inte förfalskas" säger konstexperten Claes Moser framför sin Carl Larsson -tavla som nyligen har analyserats. Förfalskningar och fiffel är ett gigantiskt problem inom konstvärlden.

Nu har svenska forskare utvecklat en metod för att framkalla konstnärens DNA ur färglager i en målning. Konstmarknaden är så korrupt. Det här kommer bli ett reningsbad, säger konstexperten Claes Moser, ägare av en tavla som metoden utvecklats på. En ihopknölad målarduk som hittades i författarinnan Selma Lagerlöfs kvarlåtenskap i Falun misstänktes vara en äkta Carl Larsson-målning.

Målningen blev det perfekta objektet när Marie Allen, professor i rättsgenetik vid Uppsala universitet, skulle testa en ny metod som innebär att man söker efter DNA i konstverk för att identifiera konstnären. Under tiden som en konstnär målar kommer han eller hon att tappa en hel mängd celler. Med hjälp av ett specialutvecklat verktyg, en sorts skalpell, har forskarna hittat en teknik för att ta fram dessa celler även ur de undera lagren i en målning.

Vi måste ha en referensprofil. I bästa fall från en person som lever idag, som en släkting, eller föremål som konstnären använt flitigt. I fallet med Carl Larsson var det enkelt eftersom hans hem i Sundborn är välbevarat. Där hittades DNA bland annat i ludd från fickorna i konstnärens målarrock.

Med hjälp av detta fick forskarna fram en profil som visade sig stämma överens med det DNA man hittat i tavlan i Falun. Metoden har också testats på andra tavlor. Även i riktigt gamla tavlor går det att hitta DNA men då kan det vara svårare att få fram ett referensmaterial från konstnären. Om man hittar DNA från en känd förfalskare kan det också bli ett led i att bevisa att en tavlan inte är äkta.

Moderna konstfifflare har inte bara lärt sig att förfalska material och stil, utan även det som kallas proveniens, alltså en tavlas historia. DNA går inte att förfalska. Den här metoden kommer slå ner som en Hiroshimabomb och skaka konstvärlden i grunden, hoppas Claes Moser





