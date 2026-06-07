Doctrin lanserar AI-lösningar för att effektivisera vårdkommunikation

Doctrin inleder pilot av AI-baserat chatt- och dokumentationsstöd för vårdpersonal, med målet att minska administrativ belastning och förbättra patientkommunikationen.

Healthtech-bolaget Doctrin har inlett en pilotlansering av två AI-baserade lösningar som syftar till att underlätta kommunikationen mellan patient och vårdpersonal samt effektivisera dokumentationen. De två lösningarna är ett chattstöd och ett dokumentationsstöd, som båda testats live med tre olika kunder under våren.

Unn Hellberg, vd för Doctrin, berättar att de utvärderar resultaten, samlar in feedback och kontinuerligt förbättrar användarvänligheten, promptarna och tränar modellen på data. En avgörande fördel för Doctrin är den omfattande datamängden de besitter. Sedan bolaget grundades 2016 har data från över 12 miljoner patientärenden samlats in från mer än 300 vårdenheter som dagligen använder Doctrins plattform. Detta inkluderar både administrativa och kliniska data från verkliga vårdflöden, vilket enligt Unn Hellberg är en unik tillgång.

Många företag utvecklar AI-produkter för vården, men få har tillgång till data från verkliga patientresor. Doctrins data visar att vårdpersonal i genomsnitt skickar fler än fem meddelanden per ärende till patienten. Exempelvis kan sjuksköterskor som arbetar med triage skriva upp till 600 chattmeddelanden per dag i plattformen. Receptförnyelser står för ungefär en fjärdedel av volymen.

Det innebär att en betydande andel av vårdpersonalens tid går åt till löpande kommunikation med patienter, ett arbete som är tidskrävande och kräver många snabba bedömningar. Här ser Doctrin en tydlig potential för effektivisering, kortare handläggningstider och ökad kapacitet i ett redan pressat system. Utöver grammatik och stavning har Doctrin utvecklat en funktion som de kallar för varm ton.

För de som skriver väldigt många meddelanden per dag har det visat sig vara stressande att ständigt behöva tänka på hur man uttrycker sig. Vårdpersonal har beskrivit det som en kognitiv belastning. Mot slutet av dagen kan man känna sig utmattad, men måste fortsätta kommunicera med patienter. AI-lösningen hjälper till att minska denna belastning.

Dokumentationsstödet handlar om att skapa en sammanfattning av kommunikationen med patienten i chatten samt de rapporter och bilagor som finns, för att sedan förbereda en journalanteckning på det format som kunden valt. Idag är detta ofta ett mycket tidskrävande moment. Capio och Praktikertjänst är två av Doctrins största kunder på den svenska marknaden. Capio har varit med sedan starten.

Doctrin är implementerat i nästan hela deras primärvård och i stora delar av deras specialistvård. Doctrins vision har alltid varit att ge moderna digitala verktyg till den fysiska vården, något de kallar digifysisk vård. Unn Hellberg ser framtiden som datadriven, där de fortsätter utvärdera var de kan avlasta och förenkla vårdpersonalens vardag. Kanske handlar det om att få en AI-assistent som inte bara hjälper i en enskild funktion utan som kan stötta i hela den digitala miljön.

På patientsidan har Doctrin frågeformulär för att samla in anamnes, där de också kan underlätta. Det kan handla om att patienter vill fylla i formulär genom tal-till-text, eller en AI-assistent som hjälper patienten hitta rätt formulär för sin sökorsak. Jens Eriksvik, vd på Algorithma, kommenterar att frågan inte är om man ska använda AI, utan var den första digitala kollegan ska börja arbeta och hur man sedan bygger ett helt team. Många företag testar i dag AI i enskilda verktyg.

Nästa steg är att skala upp AI-användningen och se AI som en del av organisationen - som digitala kollegor med tydliga uppdrag, ansvar och uppföljning. Algorithma arbetar med att sätta AI i arbete genom att forma digitala kollegor som ansluter till befintliga team och tar ansvar för delar av ett arbetsflöde. Det första steget är inte att automatisera en hel yrkesroll, utan att identifiera specifika uppgifter som tar mycket tid, är repetitiva eller inte blir gjorda fullt ut.

Det kan handla om kundärenden, fakturagranskning, compliance eller interna administrativa flöden. Ett bra lackmustest är om man med tydliga instruktioner hade kunnat lära upp en nyanställd att göra uppgiften. Om svaret är ja kan det vara ett bra case för AI. Den digitala kollegan byggs sedan runt en avgränsad roll.

Den kan logga in i befintliga system, följa företagets processer, hantera information och leverera färdiga resultat. Precis som en människa behöver den också utvärderas. Jens Eriksvik rekommenderar att inte börja för stort, utan skruva ner komplexiteten, minska variationen och ge agenten ett tydligt uppdrag. Då ökar chansen att lyckas.

När den första digitala kollegan fungerar uppstår nästa fråga: hur skalar man upp till flera? Då räcker det inte med fristående AI-lösningar i olika delar av verksamheten. Organisationen behöver en gemensam plattform för att koordinera och hantera de digitala kollegorna effektivt





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