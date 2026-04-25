Döda i Libanon och flera händelser i Sverige och USA

Minst sex personer dödades i israeliska attacker i Libanon trots förlängd vapenvila. Flera andra händelser inträffade under fredagen, inklusive misshandel, trafikolyckor, djurparkstragedi och politiska förändringar.

Flera döda i Libanon efter attacker. Minst sex personer har dödats i israeliska attacker i Libanon under fredagen, enligt libanesiska myndigheter. Sent på torsdagen svensk tid förlängdes vapenvilan mellan Libanon och Israel efter samtal i Washington.

Trots överenskommelsen uppger myndigheter i Libanon att minst sex personer dödats i attacker under fredagen, fördelade på fyra olika orter. Tidigare under dagen uppgav den israeliska militären att sex Hizbollah-soldater dödats i en annan ort – staden Bint Jbeil – och att rörelsen skjutit raketer mot Israel. Relationen mellan grannländerna Israel och Libanon har präglats av konflikter under många år. Situationen kompliceras av att Iranstödda shiamilisen Hizbollahs politiska gren är representerad i Libanons parlament och regering.

I mars riktade Hizbollah raketattacker mot Israel som vedergällning för Israels och USA:s attacker mot Iran. Utöver situationen i Libanon rapporterades även om en grov misshandel i Filipstad där en man i 25-årsåldern gripits efter ett bråk. En man i 40-årsåldern skadades med en knivskada i handen. Samtidigt inträffade en allvarlig olycka utanför Kungsbacka där en motorcyklist, en kvinna i 30-årsåldern, kolliderade med en traktor och fördes till sjukhus med svåra skador.

Kvinnan misstänks även för olovlig körning och vårdslöshet i trafik. I Stockholm blev en man påkörd av en bil på Norrlandsgatan, men skadorna bedömdes inte som allvarliga och ingen brottsmisstanke finns. Vidare rapporterades om en tragisk händelse i Orlando, USA, där 31 sengångare dog i den ännu icke öppnade djurparken 'Sloth world'. Kongressledamoten Maxwell Frost har krävt en federal utredning av dödsfallen.

I Iran har Mohammad Bagher Ghalibaf, talman och chefsförhandlare i samtalen med USA, lämnat förhandlingarna, enligt uppgifter tvingad till avgång av revolutionsgardet. Tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala var under en period helt stoppad efter att en lokförare misstänkte att ha kört på något på spåret, men inget hittades under sökningen. En bilbrand inträffade utanför Jönköping där fem personer befann sig i fordonet, skadeläget är ännu okänt.

Ett falsklarm till 112, ett skämt som resulterade i ett polisingripande vid ett högstadiedisco, ledde till en anmälan. Slutligen rapporterades om en fyrhjulingsolycka i Sollefteå där en person skadades





