Döda i Libanon, utredningar i Sverige och störningar globalt – här är de senaste nyheterna

En sammanfattning av de senaste nyheterna, inklusive dödsfall i Libanon efter israeliska attacker, utredningar kring sjukdomsfall på SSAB, mordförsök på Donald Trump, en död i Vellinge, försvunna flickor, trafikolyckor, IT-störningar och brott i Göteborg.

Flera allvarliga händelser har rapporterats under den senaste dygnet. I Libanon har israeliska attacker lett till minst fyra döda och 51 skadade, särskilt i Bekaadalen.

Samtidigt fortsätter utredningen kring sjukdomsfall bland anställda på SSAB i Luleå, men initiala provresultat visar ingenting anmärkningsvärt. Arbetet på platsen är pausat och skyddsstopp har införts. I USA har Cole Tomas Allen åtalats för mordförsök på Donald Trump efter en skottlossning vid en galamiddag. Allen, som tidigare arbetat som lärare och spelutvecklare, är inte känd av polisen sedan tidigare och motivet är okänt.

I Sverige har en man avlidit efter att ha hittats skadad i Vellinge, och en mordutredning har inletts. Två flickor i tolvårsåldern som försvann i Söderåkra har återfunnits välbehållna. En färdtjänstbuss har vält i Habo kommun, med oklart skadeläge för förare och passagerare. Störningar rapporteras även för Microsoft 365 och Outlook, vilket påverkar många användare.

En tidigare mordutredning i Avesta har lagts ner på grund av bristande bevis. SVT-dokumentären om Joakim Lundell har friats av Granskningsnämnden efter anmälningar om partiskhet och felaktigheter. Vidare har två personer under 18 år anhållits efter att farliga föremål hittades vid Nordstan i Göteborg, vilket ledde till avspärrningar och undersökningar av nationella bombskyddet. Föremålen visade sig vara skarpa och ärendet rubriceras som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Slutligen har företaget Jack o Juno återkallat lock till två vattenflaskor på grund av risk för kvävning efter att smådelar kan lossna. Dessa händelser visar på en bredd av utmaningar och incidenter som påverkar både nationellt och internationellt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flera händelser: Trafikolycka i Göteborg, attacker på Krim och ökande spänning i LibanonEn trafikolycka med tre bilar inträffade på E45 i Göteborg, en ukrainsk attack mot Krim har lett till dödsfall, och Israel har beordrat militära attacker mot Hizbollah i Libanon efter eskalerande strider.

Read more »

Israel varnar invånare i södra Libanon och agerar mot HizbollahIsraels militär har utfärdat varningar till invånare i sju städer i södra Libanon och meddelar att man kommer att agera kraftfullt mot Hizbollah. Samtidigt fortsätter indirekta samtal mellan Iran och USA, trots att fredssamtal i Pakistan har försenats. Israel genomför även militära operationer på marken och i luften i Libanon.

Read more »

– Krisen i Mellanöstern – Över 2500 döda i Libanon sedan marsLibanons hälsoministerium uppger på söndagen att över 2500 personer har dödats i israeliska attacker i landet sedan den andra mars,

Read more »

Oro över farligt avfall från SSAB nära bostäder i BodenBoende i Svartbjörnsbyn, Boden, uttrycker oro över en deponi för farligt avfall som tar emot massor från SSAB:s stålverk i Luleå. De ifrågasätter placeringen nära bostadsområden och pekar på risker med föroreningar som PAH och aromatiska kolväten.

Read more »

Fortsatt utredning kring sjukdomsfall på SSAB i LuleåProvresultat från Länsstyrelsen i Norrbotten har inte gett något svar på vad 25 arbetare och tjänstemän på SSAB:s område i Luleå blivit sjuka av. Ytterligare provtagning planeras.

Read more »

Flera döda i attack i Nigeria och sjukdomsfall på SSAB samt Allsvensk fotbollBeväpnade män dödade minst 29 personer i Nigeria. Sjukdomsfall bland anställda på SSAB i Luleå utreds. Häckens Wembangomo briljerade i Allsvenskan men matchen slutade oavgjort.

Read more »