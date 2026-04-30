Dödlig bussolycka i Bolivia och oljepriser stiger efter Hormuzsundets blockader

En bussolycka i Bolivia har krävt minst nio liv, medan oljepriser stiger på grund av spänningar i Hormuzsundet. Libyska Röda halvmånen räddar migranter, Saudiarabien drar sig ur LIV-touren och klimatmötet i Colombia avslutas utan bindande åtaganden. USA överväger att minska sina styrkor i Tyskland, medan Amazon och Meta rapporterar om sina kvartalsresultat.

Minst nio personer har omkommit och 22 andra skadats sedan en buss vält på en motorväg i västra Bolivia, enligt den lokala polisen. Olycka n inträffade tidigt på onsdagsmorgonen i den lilla staden Chalacollo, cirka 240 kilometer söder om huvudstaden La Paz.

Händelsen utreds. I Bolivia omkommer omkring 1 400 personer årligen i trafiken, främst på grund av förarekors och tekniska fel. Både WTI- och brentoljan steg markant på onsdagen efter fortsatta blockader i Hormuzsundet och i avvaktan på nya förhandlingar mellan USA och Iran. Under natten fortsatte brentpriset på höga nivåer, även om onsdagens uppgång mattats av något.

Terminspriset för juni ligger nu på över 121 dollar per fat. Amerikanska WTI, som vanligtvis legat något lägre än brent, har nu passerat 109 dollar per fat för samma månad, enligt CNBC. Libyska Röda halvmånen meddelar att 17 kroppar omhändertagits och att sju personer räddats i en insats för att hjälpa människor i en båt utanför Libyen.

Det är oklart vilken nationalitet de döda eller räddade hade, men Röda halvmånen och FN:s flyktingorgan UNHCR har hjälpt överlevande, vilket tyder på att de var migranter. Italien, som ligger cirka 300 kilometer från Libyen, har blivit en vanlig startpunkt för tiotusentals migranter som varje år riskerar sina liv till havs för att ta sig till Europa. Saudiarabiens statliga investeringsfond kommer att sluta finansiera LIV-touren, enligt flera medier som hänvisar till källor.

Enligt uppgifterna väntas touren informera personal och spelare om investeringsfondens uttåg under torsdagen, rapporterar The Wall Street Journal. Tävlingarna på den omdiskuterade LIV-touren inleddes 2022 och har utvecklats till PGA:s främsta rival. Med hjälp av en jättebudget har LIV lyckats locka över flera toppspelare, inklusive svenske Henrik Stenson. LIV uppges hittills ha kostat finansiärerna i Saudiarabien över fem miljarder dollar.

Investeringsfonden beräknas dra sig ur när 2026 års säsong är över, enligt CNBC. Ett nytt möte och ett dokument med slutsatser och fördjupade frågeställningar blev resultatet av klimatmötet i Colombia. I skuggan av energikrisen till följd av Irankriget träffades cirka 60 länder som vill fasa ut fossila bränslen i Colombia. – Det var ett historiskt viktigt möte, men det är lite besvikelse över att man inte gick längre rent politiskt, säger EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C), som var på plats.

I dagarna kommer ett dokument med slutsatser och fördjupade frågeställningar som diskuterats under mötet att publiceras av värdländerna Colombia och Nederländerna. Det innehåller dock inga gemensamma åtaganden och inget av de deltagande länderna behöver skriva under. Ett nytt möte planeras in till nästa år. Planen är en struktur där möten hålls årligen, ett halvår från FN:s klimattoppmöten.

USA utreder och överväger en eventuell minskning av styrkor i Tyskland, skriver president Donald Trump i ett inlägg på Truth Social. Trumps uttalande kommer efter att han i tisdags kritiserat den tyske förbundskanslern Friedrich Merz angående kriget i Iran, efter att Merz sagt att iranierna förödmjukade USA i förhandlingarna om att få ett slut på kriget, enligt Reuters.

Trumpadministrationen har också upprepade gånger riktat kritik mot Natos medlemmar för att de inte bistår i kriget mot Iran, bland annat för att de inte skickat sina flottor för att hjälpa till att öppna Hormuzsundet. Moln- och teknikjätten Amazon slog med råge marknadens förväntningar i sin kvartalsrapport på onsdagskvällen. Ändå faller aktien i efterhandeln. Vinsten per aktie under kvartalet blev 2,78 dollar, att jämföra med de 1,64 dollar analytikerna väntade sig i snitt enligt analysföretaget LSEG, enligt CNBC.

Omsättningen kom in på 181,52 miljarder dollar, medan analytikerna förväntade sig 177,3 miljarder dollar. Molntjänsterna omsatte 37,59 miljarder dollar, högre än förväntade 36,64 miljarder. Omsättningen för molntjänsterna steg 28 procent jämfört med för ett år sedan. Under nuvarande kvartal tror Amazon att försäljningen landar på mellan 194–199 miljarder dollar.

Där trodde analytikerna på 188,9 miljarder dollar. Facebookägaren Meta går sämre än vad marknadsanalytikerna förväntat sig. Aktien faller i efterhandeln på New York-börsen. Omsättningen blev 56,3 miljarder dollar.

Analytikerna hade förväntat sig 55,45 miljarder dollar i snitt enligt analysföretaget LSEG, enligt CNBC





