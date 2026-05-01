Dödlig mc-olycka i Härryda – Skogsbrand i Italien och polisutrymning i Malmö

En man har avlidit i en mc-olycka utanför Härryda. Samtidigt rasar en stor skogsbrand i Toscana och ett misstänkt farligt föremål har hittats i Malmö vilket leder till avspärrningar och utrymningar. Dessutom rapporteras om framgångar för svenska curlingparet Westman/Ahlberg och krav på ekonomisk skyddsplan från Socialdemokraterna.

En tragisk mc-olycka har inträffat utanför Härryda , där en man i 50-årsåldern avled på fredagen. Larmet inkom klockan 12.12 och olyckan skedde på väg 542 söder om Skällsjöås.

Enligt polisens presstalesperson Johan Håkansson skedde en kollision i samband med en omkörning. Båda fordonen är tagna i beslag och en utredning om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik har inletts. I nuläget finns ingen misstanke riktad mot bilföraren eller andra inblandade. Utredningen kräver denna rubricering för att fastställa händelseförloppet.

Parallellt med denna tragiska händelse rapporteras om en omfattande skogsbrand i Toscana, Italien, som har tvingat cirka 3 000 personer att evakuera. Branden, som har rasat i flera dagar, har spridit sig över 800 hektar på berget Faeta, beläget mellan provinserna Lucca och Pisa. Starka vindar under natten till fredagen förvärrade situationen ytterligare. Luccas vice borgmästare Fabio Barsant betonar att alla resurser används för att begränsa brandens spridning, men att prognoser är svåra på grund av de oberäkneliga vindarna.

Vidare rapporteras om en polisutryckning i Malmö efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Avspärrningar har upprättats kring korsningen Föreningsgatan/Amiralsgatan och även delar av Drottninggatan är avspärrade. Boende i området informeras om eventuell utrymning och bussar inom avspärrningsområdet utryms. Inom sportvärlden har Therese Westman och Robin Ahlberg kvalificerat sig för semifinal i mixeddubbel-VM i curling, som spelas i Geneve.

De vann sin kvartsfinal mot Skottland efter en dramatisk avslutning och kommer nu att möta Kanada i semifinalen. Samtidigt pågår arbete med att adressera miljöproblem orsakade av övergivna fiskenät i danska Limfjorden. Efter sex års rensningsarbete har nästan 100 ton nät tagits bort, och över 1 300 krabbor och 150 humrar har återutsatts.

Slutligen har Magdalena Andersson, ledare för Socialdemokraterna, krävt att regeringen presenterar en ekonomisk skyddsplan för Sverige med anledning av det eskalerande kriget i Mellanöstern och dess potentiella påverkan på ekonomin och sysselsättningen. Hon lovade även att S kommer att arbeta för att avskaffa karensavdraget, införa arbetarpension och förbättra villkoren för arbetare





