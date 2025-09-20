Dödliga attacker i Gaza fortsätter, oroligheter i flera länder

Israels militära offensiv i Gaza kräver allt fler offer. Samtidigt rapporteras om våldsamheter och oroligheter i flera länder, inklusive explosioner och protester.

Israel fortsätter sin militära offensiv i Gaza , med förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Minst 87 människor dödades under lördagen, enligt civilförsvaret i Gaza . Särskilt svårt drabbades Gaza stad, där 70 människor miste livet. Situationen förvärras av att hundratusentals palestinier tvingas lämna sina hem och söka skydd söderut, mot vad Israel påstår vara en säker zon. Många är dock fast i staden, antingen på grund av utmattning eller brist på resurser att ta sig därifrån.

Denna intensifierade offensiv, som inleddes i måndags, inkluderar både flyganfall och markstyrkor med målet att ta kontroll över Gazas största stad. Internationella organisationer och regeringar världen över vädjar till Israel att avsluta offensiven, med hänvisning till det omfattande civila lidandet och den eskalerande svälten, vilket har bekräftats av FN. Sedan Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 har över 65 000 palestinier mist livet och ytterligare drygt 165 000 skadats. Samtidigt har flera andra händelser inträffat runtom i världen som fångar uppmärksamheten. I Sverige fick polisen larm om en explosion i Spånga, vilket ledde till en förundersökning om grov allmänfarlig ödeläggelse. I Uppsala utreds grovt vapenbrott efter en polisinsats i Gottsunda, där smällar hördes och skador upptäcktes på en fasad. En lägenhetsbrand i Solna hanterades av räddningstjänsten. I Nederländerna utbröt våldsamma protester i Haag där högerextrema demonstranter drabbade samman med polisen i samband med en demonstration om migrationslagar. Slutligen, i Stockholm, ingrep polisen efter ett bråk på Medborgarplatsen där en man i 30-årsåldern knivskars och fördes till sjukhus





Expressen / 🏆 19. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Gaza Israel Palestina Våld Protester Krig

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Israel: Thunbergs konvoj är ett ”jihad-initiativ” – Senaste nytt om kriget i GazaKriget i Gaza, som inleddes efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, har lett till tiotusentals civila dödsoffer och svårt humanitärt lidande. Den högsta nivån av svält har nu konstaterats i delar av Gaza, enligt IPC, samtidigt som Israel påbörjat sin invasion av Gaza stad. Följ det senaste i SVT:s liverapport.

Läs mer »

Hamas: Inga fler ur gisslan kommer att friges – Senaste nytt om kriget i GazaKriget i Gaza, som inleddes efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, har lett till tiotusentals civila dödsoffer och svårt humanitärt lidande. Den högsta nivån av svält har nu konstaterats i delar av Gaza, enligt IPC, samtidigt som Israel påbörjat sin invasion av Gaza stad. Följ det senaste i SVT:s liverapport.

Läs mer »

Ryssland: 66 procent vill fredsförhandla om UkrainaFler ryssar vill avsluta kriget – men de stödjer samtidigt den ryska krigföringen

Läs mer »

Israel: Endast sjukhus skonas i norra GazaIsrael varnar hjälparbetare att endast sjukhus kommer att betraktas som skyddade platser under invasionen av Gaza stad. Många har inte möjlighet att fly.

Läs mer »

Reservist berättar om striderna i Gaza och kritiserar Israels strategiEn israelisk reservist, som deltagit i striderna i Gaza, delar sina erfarenheter och uttrycker kritik mot Israels krigsföring. Han beskriver 'gråzoner' och dilemman på slagfältet, samtidigt som en folkrättsexpert kommenterar situationen.

Läs mer »

USA:s ”Dödliga Attack” utanför Venezuela väcker Internationella Oro och Politisk SpänningEn amerikansk attack mot en båt på internationellt vatten utanför Venezuelas kust, påstått som en del av kampen mot narkotikahandel, har lett till ökade spänningar och kritik från Venezuela. President Maduro fördömer aggressionen, samtidigt som tidigare president Trump riktar hotfulla uttalanden till landet.

Läs mer »