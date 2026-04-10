Dödligt inbördeskrig bland schimpanser i Uganda: En grupp på 200 splittrades

En schimpansgrupp i Uganda har splittrats i tre och utkämpar ett våldsamt inbördeskrig som krävt minst 28 dödsoffer, inklusive ungar. Forskare följer konflikten sedan 1995 och beskriver striderna som exceptionella i sitt slag.

En grupp om cirka 200 schimpanser i Uganda har splittrats och utkämpar nu ett våld samt inbördeskrig, en konflikt som eskalerat till en dödlig nivå. Forskare som följt primaterna i Kibale National Park sedan 1995 rapporterar om en brutal stridighet som resulterat i minst 28 dödsfall, inklusive många ungar. Situationen är unik i sitt slag, då forskare aldrig tidigare observerat strider av denna omfattning inom en schimpansgrupp.

Ursprungligen betraktades de som en enhetlig grupp, men splittringen i tre kluster – den östra, västra och centrala gruppen – förändrade dynamiken och ledde till en eskalerande konflikt.\Forskningen i Kibale National Park har gett forskarna en djupare förståelse för schimpansers beteende och sociala strukturer. Det är en sällsynt observation att se en hel grupp av schimpanser splittras och sedan engagera sig i ett långvarigt och dödligt inbördeskrig. Från början dominerade den centrala gruppen numerärt, men det visade sig att den västra gruppen var mer aggressiv. Primatologerna John Mitani och Aaron Sandel, som bevittnat striderna, beskriver det som en krigszon. De har dokumenterat de våldsamma attackerna och dess förödande konsekvenser. Samarbetet mellan de olika grupperna upphörde successivt, och aporna höll sig därefter inom sina egna kluster för parning. Den ökade aggressiviteten mellan grupperna ledde till dödliga konfrontationer, med den centrala gruppen som huvudmålet för attackerna. Den östra gruppen, trots att den var allierad med den centrala, tycks ha undvikit direkt engagemang i de blodiga striderna.\Striderna började eskalera under 2018 och har sedan dess fortsatt att kräva liv. Forskarna är djupt berörda av den brutala verkligheten de bevittnar. Även om Jane Goodall observerade liknande beteenden i Tanzania på 1970-talet, har det ansetts vara ett undantag. Nu, med striderna i Uganda, förändras förståelsen av schimpansernas beteende och konflikthantering. Denna nya kunskap utmanar tidigare antaganden om schimpansernas sociala dynamik och visar att våld inom schimpanssamhällen kan vara både komplext och destruktivt. Forskarna fortsätter att studera denna konflikt för att få insikt i de faktorer som driver aggression och våld inom primatgrupper. De försöker förstå orsakerna till splittringen, de underliggande mekanismerna bakom aggressiviteten och de långsiktiga konsekvenserna för schimpansernas överlevnad





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minnesotas Marcus Johansson nådde ny milstolpe i nattNEW YORK. Marcus Johansson nådde en fin milstolpe i natt. Som blott 35:e svensk i NHL-historien smällde han in sitt 200:e mål när Minnesota tog fjärde raka sege

Read more »

200 miljarder kronor till nya elnät - Svenska kraftnät presenterar tioårsplanSvenska kraftnät planerar att investera 215 miljarder kronor i utbyggnad av elnätet under de kommande tio åren. Pengarna kommer från flaskhalsavgifter och ska användas för att jämna ut elpriserna mellan norr och söder.

Read more »

Wihlborgs utvecklar sammanhållen lösning om 10 200 kvm åt MilDef Group ABRealtid – oberoende sajt med inrikting på finans, juridik och revision.

Read more »

Sverige skickar bataljon till Finland för att stärka Natos närvaro och avskräcka RysslandRegeringen föreslår att Sverige ska bidra med en bataljon till Natos framskjutna närvaro i Finland (FLF) för att avskräcka Ryssland. Bataljonen, som ska utgå från Boden, kommer att bestå av upp till 1 200 soldater och officerare och kan verka i Sverige och Norge. Nyheter om misstänkta brott och börsens utveckling presenteras också.

Read more »

Här utvecklar forskarna ”vaccin” mot hjärtinfarktEn injektion under huden en eller två gånger per år – så enkelt hoppas forskare att personer i riskgrupp ska kunna skyddas från att få hjärtinfarkt. – Det är en jättevinst att du slipper ha en dosett full med tabletter. Speciellt när vi pratar om den äldre populationen, säger Julia Grönros på bioteknikföretaget Ribocure Pharmaceuticals.

Read more »

Ny AI ska upptäcka aggressiv ögoncancerUvealt melanom är en av få cancerformer där överlevnaden inte har förbättrats sedan 70-talet. Men nu har forskare på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm tagit fram ett AI-verktyg för att tidigt upptäcka aggressiva tumörer i ögonbotten och därmed rädda liv.

Read more »