Dödsfall, trafikolycka och strejkvarsel - tisdagens nyheter

En kvinna hittad död i Örebro misstänks ha mördats, en man omkom i trafikolycka i Lidköping, misstänkt farligt föremål i Sundsvall, och Ikea i Norge kan drabbas av strejk. Även prinsessan Ingrid Alexandra hemvändande och SD-politiker avstängd.

En rad händelser har präglat nyhetsläget under tisdagen. I Örebro har en kvinna hittats död på en adress på Söder. Polisen rubricerar händelsen som misstänkt mord och en man har gripits.

Enligt polisens presstalesperson Anders Dahlman är omständigheterna kring dödsfallet oklara, men en förundersökning om mord har inletts. Mannen har senare anhållits av åklagare på den lägre misstankegraden. Anhöriga till den avlidna kvinnan är underrättade. Den misstänkta brottsplatsen kommer att undersökas noggrant, och polisen har gjort beslag samt genomfört dörrknackning i området.

Samtidigt har en man i 30-årsåldern omkommit i en trafikolycka i Lidköping. Larmet om frontalkrocken mellan en personbil och en lastbil inkom vid 15-tiden. Mannen dog av sina skador, medan lastbilsföraren, en man i 45-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulans och vårdas fortfarande. Båda fordonen har tagits i beslag för teknisk undersökning.

I Karlstad har en efterlyst person omhändertagits av polisen. Mannen var efterlyst av en annan statlig myndighet på grund av misskött kontakt. I samband med omhändertagandet hittades narkotika, vilket ledde till att en utredning om narkotikabrott inleddes. Polisen uppger inte vilken myndighet som efterlyst mannen.

I Sundsvall har räddningstjänsten larmats om ett misstänkt föremål utanför Stadsbiblioteket. En person har sett ett rektangulärt föremål med batterier och sladdar, och räddningstjänsten bedömer att det finns överhängande fara för en explosion. Ett stort antal blåljusresurser är på plats. I Stockholm utrymdes Lilla scenen på Dramaten efter ett automatlarm, men räddningstjänsten konstaterade att det inte brann och att larmet troligen orsakats av damm.

I USA har president Donald Trump meddelat att den traditionsenliga korrespondensmiddagen i Washington kommer att genomföras på nytt, efter att den avbröts i april på grund av en skottlossning. Ingen skadades vid tillfället, men gärningsmannen greps misstänkt för mordförsök på presidenten. Trump skriver på sociala medier att middagen är ett tecken på styrka och uthållighet, och att galningar inte ska få förändra vårt sätt att leva. Han planerar att närvara och hålla ett tal.

I Norge har prinsessan Ingrid Alexandra återvänt hem från sina studier i Australien. Anledningen är att hon vill vara hos sin mor, kronprinsessan Mette-Marit, vars sjukdomstillstånd har förvärrats. Mette-Marit lider av lungfibros och får regelbundet syrgas, enligt Aftenposten. Domen mot Marius Borg Høiby, son till Mette-Marit, väntas den 15 juni.

Inrikespolitiskt har Sverigedemokraternas medlemsutskott beslutat att stänga av den riksdagspolitiker som utreds för barnpornografibrott. Partisekreterare Mattias Bäckström Johansson bekräftar för Expressen att politikern formellt inte är medlem under utredningstiden. Om han fälls kommer han inte att kunna återgå som medlem. I Norge varnar fackförbundet HK för en eventuell Ikea-strejk.

Förhandlingar om en ny löneuppgörelse pågår, men om parterna inte kommer överens före midnatt mot söndag kan 1 666 medlemmar från 53 företag, inklusive flera Ikea-butiker, tas ut i strejk. Målet är att helt stänga butikerna. Även Synsam omfattas av varslet. I Katrineholm har en tonåring blivit misshandlad och rånad under tisdagen.

Tonåringen blödde från huvudet men bedöms inte vara allvarligt skadad. Polisen har sökt igenom området och förhört vittnen, men ingen misstänkt gärningsman har hittats. Samtliga händelser utreds av polisen





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