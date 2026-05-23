Dolph Lundgren berättar om återkomsten till 'He-Man' och sin roll

I en exklusiv intervju med MovieZine berättar Dolph Lundgren om sitt beslut att återvända till rebooten av He-Man. För första gången på 40 år återvänder Lundgren till Prince Adam rollfigurens heroiska alter ego och hyllar stjärnan Galitzine som fått en betydande fysisk transformation för rollen.

Nearly 40 år efter att ha spelat He-Man i kultföremålet "Magi av universum" bestämde sig Dolph Lundgren för att återvända till rebooten av serien. Den svenska actionstjärnan talade i exklusiv intervju med MovieZine om sitt beslut.

"Of course I said yes," säger Lundgren till oss. "Jag har levt med den här filmen nästan 40 år nu. Det är kul att de gör en ny version, speciellt efter att jag läste manus och insåg att det var en stor produktion, att de verkligen försökte göra ett bra jobb. Så jag tyckte det var kul att vara en del av det.

" Den nya filmen kommer att få premiär den 5 juni och utgör franchise-ens första återkomst till teaterskåpet sedan kultfilmen "He-Man – Magi av universum" från 1987. Enligt Lundgren var det här producents idé att inbjuda honom som en beskickad kändis till en scen i en gym, men han hade en annan idé.

"Jag tyckte inte att deras första idé var så bra," säger han med ett leenden. "Så jag föreslog att jag skulle spela en äldre stridskonstnär som gav detta yngre stridskonstnär ord av visdom på hans väg. De gillade det omedelbart. Sedan tänkte de sig att det skulle ske i en gym.

" Lundgren hade även mycket goda saker att säga om Galitzine, som har genomgått en betydande fysisk transformation för rollen. "Ja, han är väldigt talangfull," säger Lundgren. "Nicholas har den känsliga sidan och den komiska talangen. Han har verkligen byggt upp sin fysiska kropp också.

Han gick motsträvigt emot mig så att jag redan hade en fysisk kropp och en atletisk bakgrund. Det var då jag fick hitta det mer pojkesiga ansiktet i min personlighet.

" "Jag tror att den 1987 års filmen håller rätt bra," fortsätter Lundgren. "Det intressanta med den filmen är att den tog tid att hitta en liv och en publik. När jag började mitt karriärså, talades det mer om filmerna 'Rocky IV' och 'The Punisher'. Men i recent yrs blivit mer älskad igen och fans sökertill exempel autografer.

Den har en personligitet och kvalitet som är väldigt unik, jag tycker.





