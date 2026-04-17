Dom för sabotage mot vattenverk och andra händelser i Sverige

En man döms till rättspsykiatrisk vård för sabotage mot ett vattenverk i Västerås, vilket orsakade vattenbrist. Rapporter om andra händelser inkluderar en 14-åring misstänkt för mordförsök i Gävle, ett sjukhuspersonal gripen för stölder, en skjutning i Malmö, en misshandel i Borås, samt ett oidentifierat ljusfenomen över Umeå och Finland.

En man i 30-årsåldern har dömts till rättspsykiatrisk vård för sabotage mot ett vattenverk i Västerås. Händelsen inträffade natten den 31 januari, då mannen tog sig in på Hässlö vattenverk via en olåst grind. Väl inne i ställverket tryckte han på nödstoppsknappen och drog ut säkringar, vilket ledde till ett totalt stopp i anläggningen. Detta innebar att Västerås blev utan dricksvatten fram till klockan 07.00 morgonen därpå.

Mannen identifierades senare som den som utfört sabotaget och har nu fått sitt straff. Utöver sabotaget mot vattenverket rapporteras det om flera andra händelser runt om i landet. I Gävle växer utredningen kring en skjutning som inträffade i oktober förra året, där sex personer initialt skadades. Nu finns 28 målsäganden, och en 14-årig pojke misstänks för mordförsök på samtliga. På grund av sin ålder är pojken inte straffmyndig, vilket innebär att åtal inte kan väckas. Istället kommer troligen en bevistalan att genomföras, där domstolen får fastställa hans skuld. I Stockholm har en person anställd vid ett sjukhus i norra delen av staden gripits, misstänkt för att ha stulit från patienter. Polisen har beslagtagit gods som nu undersöks för att spåra ursprunget. Det är ännu oklart om gripandet kan kopplas till tidigare rapporterade stölder vid sjukhus i området. Danderyds sjukhus har tidigare drabbats av liknande incidenter, där en kvinna i 50-årsåldern vid ett tillfälle greps misstänkt för stölder. Ytterligare en skjutning rapporteras från Malmö, där en bil med två personer i blev beskjuten med ett skott på Södra gulsparvsgatan. Inga personer skadades vid händelsen, men två personer försvann på en elsparkcykel efter dådet. I Borås blev en kvinna påhoppad i ett trapphus på väg till jobbet. Hon fick ett sår i pannan och fördes till sjukhus med ambulans. Polisen utreder händelsen, men det är oklart hur såret uppstod eller om några tillhyggen användes. Ett ovanligt ljusfenomen observerades tidigt på fredagsmorgonen över himlen i Umeå. Både privatpersoner och en polispatrull bevittnade det mystiska ljuset. Polisen i Västerbotten saknade resurser att utreda fenomenet och kunde endast spekulera i dess ursprung, men bedömde att det inte utgjorde någon fara. Finsk polis mottog också flera samtal om samma händelse och gjorde en liknande bedömning. I en annan incident, som inträffade tidigt under juldagen 2025 i Boden, blev en kvinna kontaktad av en man i 20-årsåldern gällande två varor hon hade till salu. Mannen besökte senare hennes hem. Detta ledde till ett tumult där mannen gjorde utfall mot poliser som larmats till platsen. Poliserna avlossade verkanseld mot mannen, som avled. Utredningen om mord och mordförsök har nu lagts ned av polisen, då den misstänkte gärningsmannen är död. Polisen har samlat in bevisning i form av kameramaterial och mobiltelefoner samt genomfört flera förhör. Telekomjätten Ericsson rapporterade under första kvartalet en vinst som understeg marknadens förväntningar, samt flaggade för stigande insatskostnader. Bolagets justerade ebita-resultat uppgick till drygt 5,5 miljarder kronor, jämfört med marknadens förväntningar på över 5,8 miljarder kronor. Ericsson är ett av de första stora bolagen på Stockholmsbörsen att sammanfatta sitt första kvartal. Vidare rapporteras om en olycka söder om Uddevalla, där en man i 25-årsåldern fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter en olycka under måndagseftermiddagen. Detaljer kring olycksorsaken är inte specificerade i de initiala rapporterna





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vattenverk Sabotage Rättspsykiatrisk Vård Gävle Skjutning Sjukhus Stöld Brott

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »