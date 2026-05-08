Dom i Hannover: Tysk turist får rätt till del av belopp från hotell på Kos

En tysk turist som betalade för 11 dagar på ett hotell på ön Kos fick en dom i tyska Hannover där han fick rätt till en del av beloppet från hotellet. Domstolen menar att det är omöjligt för ett hotell eller en researrangör att garantera alla gäster var sin solstol, men anser att man borde tillhandahålla solstolar i rimlig proportion till antalet gäster.

Han och hans familj hade betalat 7 186 euro för 11 dagar på ett hotellkomplex, där det fanns tillgång till strand, pooler och andra platser för avkoppling. Familjen hade fått beslag på solstolarna redan klockan sex på morgonen, trots att det fanns skyltar som förbjöd att använda handdukar för att få plats på solstolarna. Mannen klagde hos researrangören, som uppgav att det var hotellets ansvar att se till att gästerna följde reglerna.

Efter att han hade klagat fick han en del av beloppet återbetalt från hotellet. Nu ska han också få 986,70 euro, motsvarande 10 700 kronor, av den tyska researrangören, enligt domen. Domstolen menar att det är omöjligt för ett hotell eller en researrangör att garantera alla gäster var sin solstol, men anser att man borde tillhandahålla solstolar ”i rimlig proportion” till antalet gäster.

Att det är kamp om solstolarna på en rad populära turistdestinationer runtom i Europa är vid känt, och på flera håll har man vidtagit åtgärder för att få bukt med problemet. Bland annat händer det att turister bötfälls, att handdukar eller andra föremål som har placerats ut innan en viss tid tas om hand, och att hotellen sätter upp förbudsskyltar





Joakim Medin fortsätter vänta på dom i Turkiet – rättegången skjuts upp igenJournalisten Joakim Medin, som greps i Turkiet 2025 och släpptes efter 51 dagar i fängelse, står fortfarande åtalad för deltagande i terroristorganisation och spridning av terrorpropaganda. Den senaste rättegången sköts upp efter bara några minuter, och Medin, som följer processen från Sverige, uttrycker oro över att åtalet bygger på lögner. Turkiet har begärt att Medin ska höras via länk, men den svenska regeringen har sagt nej, vilket domstolen anser gör det omöjligt att få ett domslut. EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt (V) säger att det riskerar att bli en sorts moment 22 för Medin och att regeringen bör göra klart för Turkiet att åtalet måste läggas ner. Under förhandlingen meddelades att åklagarsidan tagit fram en expertrapport över Medins dator och telefon, och ett nytt datum för förhandling fastställdes till 1 oktober. Johan Taubert, vd för Tidningsutgivarna, uttrycker oro över att turkiska myndigheter signalerar att de håller ögonen på journalister som bevakar landet.

