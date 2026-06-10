Dom i LVU-härvan i Huddinge och nyheter från Malmö och Persiska viken

En sammanfattning av nyheter som rör dom i enLVU-påverkhärva i Huddinge, där flera personer döms för våld mot tjänstemän. Dessutom information om ett misstänkt barn som spridit videos av ett dödsskjutande i Malmö och en explosion rapporterad från Qeshm i Iran. Slutligen inkluderas information om Aftonbladets tips- och bidragssystem.

Hovrätten har aviserat dom i den omfattande LVU-härvan i Huddinge där tjänstemän och politiker utsatts för hot och våld i ett försök att påverka en LVU-process.

Sex personer blir dömda, varav två till långa fängelsestraff på respektive 12,5 och 9 år. Den så kallade Bonusprinsen, en 29-årig man, förbliver i häktet i väntan på dom. Under måndagens tingsrättsförhandling uttryckte han att det är outhärdligt att vara inlåst medan hans mor är svårt sjuk. En annan utveckling i Malmö: en flicka misstänks ha filmat den 15-årige pojke som sköts till döds på Rosengård den 25 mars i år och sedan spridit klippet via sociala medier.

Polisen varnar allmänheten för att dela sådant material och uppmanar till anmälan både till plattformarna och polisen. Eftersom den misstänkta är mindreårig och inte straffmyndig kommer ärendet att hanteras i samarbete med socialtjänsten som kommer att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga. Under tiden har en explosion rapporterats på ön Qeshm i Persiska viken enligt den iranska nyhetsbyrån Mehr. Denna händelse sker mot bakgrund av regional spänning.

Aftonbladet, som är källa till den här rapporteringen, har också ett återkommande fokus på att engagera läsare genom sin tjänst Tipsa! där man kan skicka in tips, bilder och video. Serietekniker som geolokalisering möjliggör push-notiser om lokala händelser och förnyade efterlysningar. Redaktionen läser alla inkomna tips och kontaktar tipstgivaren vid intresse. Källskydd är garanterat enligt Tryckfrihetsförordningen, och tips skickas krypterat.

Anonymitet kan säkerställas via dolda nummer eller tillfälliga e-postadresser. Betalning utges för publicerade nyheter där tipset är unikt eller förmedlar viktig information. Beslut fattas av tjänstgörande nyhetschef vid genomförande. För allmänna bilder som sommarbilder gäller ingen ersättning.

Nyhetsredaktionen betonar vikten av säkerhet och integritet: man bör aldrig utsätta sig själv eller hinder räddningspersonal, och det är viktigt att avstå från onödigt närgången fotografier. En bra bild kan publiceras direkt via appen och hjälpa till i rapporteringen





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LVU-Härva Huddinge Bonusprinsen Dödsmål Malmö Rosengård Explosion Qeshm Aftonbladet Tips

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lista: Här är gatorna med flest elsparkcykelolyckorHär är gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö där flest elsparkcykelolyckor sker.

Read more »

Hissrasat i göteborg: Fyra döda Ingen fällande domEn utredning av ett hissras i Göteborg som krävde livet av fem byggnadsarbetare uppger att det finns oklarheter kring ansvar och beviskrav. Åklagaren yrkade på företagsbot men tingsrätten avvisade. Tålamodet är högt för att fälla en dom.

Read more »

Kvinna får sin dom för mord fastställdEn kvinna har fått sin dom för mord fastställd av hovrätten. Hon har dömts till fängelse i 18 år för att hon knivhögg sin expojkvän till döds.

Read more »

Bonusprinsen behålls i häktet - Hovrätten dömer i LVU-härvanHovrätten har meddelat dom efter en omfattande LVU-härvan i Huddinge där tjänstemän och politiker utsattes för attentat för att påverka en LVU-process. Sex personer döms, varav två till långa fängelsestraff på 12,5 respektive 9 år. Vid måndagens tingsrättsförhandling uttalade den 29-åriga "Bonusprinsen" att det är outhärdligt att sitta inlåst medan hans mamma är allvarligt sjuk, och han förblir därmed i häktet. I Malmö misstänks en minderårig flicka ha filmat den 15-årige pojke som sköts ihjäl på Rosengård den 25 mars och spridit klippet i sociala medier. Polisen uppmanar allmänheten att inte dela sådant material och att anmäla det. Ett separat incident rapporteras från den iranska ön Qeshm i Persiska viken där en explosion hördes.

Read more »