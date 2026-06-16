Dom i uppmärksammat kopplerifall och blandade nyheter

Dom väntas i Kramfors där en tidigare Hells Angels-ledare åtalats för koppleri och våldtäkt. Börsen öppnar upp, Saab får kontrakt, mordutredning i Rönninge fortsätter, svensk gängkriminell gripen i Turkiet, G7-möte pågår, Norwegian köper resekoncern, och SCB redovisar nya inkomstsiffror.

I dag väntas dom i det uppmärksammade kopplerifallet på en gård i Kramfors. Den 61-årige tidigare Hells Angels -ledaren har åtalats för att ha sålt sin fru till över 120 främmande män.

Han står även åtalad för våldtäkter och misshandel mot kvinnan. Rättegången har pågått under flera veckor med detaljerade vittnesmål från kvinnan, som beskrivit hur hon systematiskt utnyttjats och tvingats ha sex med okända män mot betalning. Försvarsadvokaten har hävdat att relationen var frivillig och att kvinnan själv deltagit i planeringen. Domen kan bli ett prejudikat för liknande fall och har väckt stor debatt om människohandel och våld i nära relationer.

Åklagaren yrkar på ett långt fängelsestraff. Samtidigt öppnade Stockholmsbörsen med en uppgång på 0,6 procent. Försvarskoncernen Saab steg 3,1 procent efter att ha tecknat kontrakt med Frankrike för pansarvärnsvapnet NLAW. Utredningen av mordet i Rönninge julen 2025 beräknas vara klar efter sommaren, och åtal väntas tidigast i september.

Den misstänkte 26-åringen har erkänt grovt gravfridsbrott men förnekar mord. Polisen inväntar tekniska undersökningssvar och ytterligare förhör. I Turkiet har en svensk man med gängkopplingar gripits efter att ha varit internationellt efterlyst sedan 2024. Han misstänks för grovt narkotikabrott, synnerligen grov narkotikasmuggling och medhjälp till mordförsök.

Gripandet skedde genom samarbete mellan turkisk och svensk polis, enligt polismästare Anders Wiberg. Internationellt pågår G7-mötet i franska Évian, där Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anlänt för att delta i rundabordssamtal om kriget. Han hoppas på löften om fler Patriot-missiler från USA och vill öka pressen på Ryssland. I näringslivet köper Norwegian Nordic Leisure Travel Group för 8 miljarder kronor, vilket gör Petter Stordalen till en av Norwegians största ägare.

Affären skapar en reseaktör med helhetskoncept. Inkomststatistik från SCB visar att Boden haft störst inkomstökning i Sverige med 6,4 procent, främst på grund av nedläggning inom batteritillverkningen. Högst inkomst har Danderyd, Täby, Lomma, Nacka och Lidingö, medan lägst finns i Högsby, Ljusnarsberg, Haparanda och Gullspång. Inom sporten har Tunisien sparkat förbundskapten Sabri Lamouchi efter storförlusten mot Sverige, och ersätts av Hervé Renard





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