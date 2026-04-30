Domarbristen kräver en modernisering av domaryrket

Domarbristen är ett allvarligt problem som inte bara kan lösas genom att minska antalet domstolar. Vi behöver modernisera synen på domaryrket och göra det mer attraktivt för nya jurister. En lösning skulle kunna vara att införa ordinarie domare med begränsad behörighet för att bredda rekryteringsbasen och effektivisera domstolarnas arbete.

Domarbrist en är ett av de mest brännande problemen i vårt rättsväsende idag. Det är inte bara en fråga om fördröjningar i domstolarna, utan också om grundläggande rättssäkerhet .

Tidigare reformer har visat sig otillräckliga, och det är tydligt att vi behöver ett mer omfattande angrepp mot problemet. Att enbart minska antalet domstolar är inte lösningen, utan vi måste förändra synen på domaryrket och göra det mer attraktivt för nya generationer jurister. Domaryrket kräver idag en lång och krävande karriärväg, vilket avskräcker många talangfulla jurister.

Den traditionella banan till en ordinarie domartjänst är smal och kräver stor geografisk rörlighet, vilket gör det svårt för många att kombinera yrket med familjeliv. Detta har lett till att alltför få söker sig till yrket, särskilt på mindre orter. Samtidigt finns det en stor outnyttjad kompetens inom andra delar av rättsväsendet, som åklagarväsendet, advokatkåren och offentlig förvaltning. Många av dessa jurister har omfattande erfarenhet av beslutsfattande, men saknar den bredd som krävs för att bli ordinarie domare.

En lösning skulle kunna vara att införa en ny ordning med ordinarie domare med begränsad behörighet. Dessa domare skulle ha samma oberoende och fullmakt som andra ordinarie domare, men deras behörighet skulle begränsas till vissa måltyper eller svårighetsgrader. På så sätt skulle vi kunna bredda rekryteringsbasen och effektivisera domstolarnas arbete. De mest erfarna domarna kunde då koncentrera sig på de mest komplexa målen, medan de med begränsad behörighet tog hand om de mål som kräver mindre specialiserad kunskap.

Denna ordning skulle också göra det lättare att tillvarata den juridiska kompetens som redan finns lokalt och regionalt. Domarbristen är ett allvarligt problem, men det är inte bara en fråga om att minska antalet domstolar. Vi måste modernisera synen på domaryrket och bättre ta tillvara på den kompetens som finns i samhället. Genom att införa en ny ordning med domare med begränsad behörighet kan vi skapa ett mer effektivt och attraktivt rättsväsende.

Det är dags att ta steget och reformera domaryrket för att säkerställa rättssäkerhet och effektivitet i vårt samhälle





