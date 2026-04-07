Domarchefens erkännande: Felaktigt bortdömt mål i GAIS-matchen

Domarchefen Stefan Johannesson erkänner att GAIS kvitteringsmål mot Djurgården felaktigt dömdes bort för offside. Han kommenterar den assisterande domarens misstag och betonar vikten av stöd.

Foto: Bildbyrån/TV4 Play. GAIS kvitteringsmål mot Djurgården i gårdagens match dömdes bort för offside, ett beslut som nu får kritik från högt håll. Domarchefen Stefan Johannesson uttalar sig i SVT Sport och konstaterar tydligt att målet borde ha godkänts. Han beskriver den assisterande domarens (Mehmet) tillstånd som förkrossat efter missen. Johannesson berättar om den svåra situationen och betonar vikten av att stötta den drabbade domaren.

Beslutet att underkänna målet har väckt starka reaktioner och diskussioner kring VAR, videoassistentdomarsystemet, har återigen aktualiserats. Anfallaren Samuel Salter uttryckte efter matchen en önskan om VAR. Johannesson understryker att det mänskliga felet är oundvikligt och att domare, liksom alla andra, gör fel ibland. Han betonar vikten av att fokusera på de tusentals korrekta beslut som domaren har fattat under sin karriär. Det är en påminnelse om att fotboll, trots all teknologisk utveckling, fortfarande är en sport som spelas och döms av människor. Johannesson poängterar att han stöttar den assisterande domaren och att de kommer att arbeta tillsammans för att komma igen. Den här händelsen är ett exempel på de tuffa villkoren för domare och de snabba beslut som måste fattas under press. Det är en påminnelse om att även de bästa kan göra misstag och att det är viktigt att hantera dessa situationer med empati och förståelse. VAR-frågan fortsätter att vara en het potatis inom fotbollsvärlden, med både anhängare och motståndare. Diskussionen om VAR:s för- och nackdelar är ständigt pågående. Johannessons uttalande lyfter fram de mänskliga aspekterna av domarskapet och betonar vikten av att stötta dem som gör misstag. Det är en påminnelse om att domarna är människor, inte maskiner, och att de förtjänar stöd när de misslyckas. Situationen illustrerar också hur ett enskilt beslut kan påverka både spelare, ledare och supportrar. Fotboll är en sport som väcker starka känslor, och domarbeslut är ofta i fokus för dessa känslor. Johannesson framhäver vikten av att minnas att domarna försöker göra sitt bästa och att fel är oundvikliga. Beslutet att underkänna målet har oundvikligen påverkat spelresultatet och stämningen efter matchen. Nu gäller det att fokusera på framtiden och se till att liknande misstag inte upprepas. Diskussionen kring VAR kommer utan tvekan att fortsätta, men Johannessons uttalande är en påminnelse om de mänskliga aspekterna av fotbollen och behovet av stöd för de som dömer. Att stötta domarna och se dem som människor är avgörande för att upprätthålla en sund och rättvis fotbollsmiljö. Händelsen belyser också det tryck som domarna utsätts för, och det är viktigt att komma ihåg att de gör sitt bästa under svåra omständigheter





