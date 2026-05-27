Dömda för medhjälp till att 15-åring sprängdes till döds - frågor om barn som både offer och förövare

En 23-årig gängkriminell och två 15-åringar döms för brott kopplade till att en 15-åring sprängdes till döds med en bomb. Åklagaren försökte också åtalas för grovt vållande, men domstolen frias på den Punkten. Fallet väcker frågor om ansvar när barn rekryteras av vuxna och blir både offer och förövare inom gängkriminaliteten.

Kort efter den tragiska sprängningen where en 15-åring omkom skrev hans vänner meddelanden på TikTok uttryckande sin oro. Denna konversation pågick över flera dagar och avslöjade en djup oro inom den unga gruppen.

Igår avkunnades domen i ett av de mörkaste fallen inom modern svensk gängkriminalitet. Händelsen involverade en 15-åring som sprängdes till döds medan han försökte placera ut en bomb åt vuxna gängkriminella. Bomben, som var hemmagjord, var avsedd att placeras utanför en dörr men exploderade i pojkens händer. På grund av att kroppen var så fragmenterad tvingades polisen använda tandkort för att identifiera honom.

Kvällen innan hade pojken varit på en konsert med rapparen 1. Cuz på Gröna Lund där han lånade en Guccikeps av en vän. Efter explosionen fanns endast strimlor kvar av kepsens. Två pojkar, båda 15 år vid tiden för händelsen, dömdes för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse.

Den ene dömdes för att ha fungerat som mellanhand och förmedlat kontakt till gängmannen som beställde bomben. Den andre dömdes för att ha uppmuntrat sin vän att genomföra dådet. Efter att 15-åringen sprängts i bitar kallade den 23-årige gängmannen till sig två av pojkens kompisar och hotade dem till livet i en skogsdunge för att de inte skulle berätta för polisen. För detta dömdes han också för grovt övergrepp i rättssak.

En av pojkarna i utredningen var samtidigt både målsägare, eftersom han blivit hotad, och åtalad för medhjälp till sprängningen. Detta illustrerar den komplexa och paradoxala situation som många ungdomar fastnar i. När ytterligare en av vännerna, som inte är misstänkt i målet, valde att berätta för sin pappa och sedan för polisen, sade han i förhör: "Jag tog mitt livs risk. Jag vet inte ens vad som kommer att hända efter det här, om jag ens kommer att leva då.

" I detta fall gjorde åklagaren Lukas Tigerstrand en ovanlig rättslig manöver: han åtalade den 23-årige och en av de 15-åriga även för grovt vållande till annans död, med argument att de organiserat och främjat händelseutvecklingen som ledde till döden. Enligt åklagaren är det första gången en sådan anstiftelsepåstand prövas för sprängdåd. Men på den punkten frias båda åtalade.

Chefsrådmannen Maria Hallqvist förklarade att trots den långa rad av direkt kopplade brott som 23-åringen dömdes för, är den utsattes egna medvetna handlingar avgörande: "Utredningen visar inte annat än att utföraren frivilligt hanterat bomben och därmed utsatt sig själv för en risk. Trots sin unga ålder har han haft möjlighet att överblicka risken.

" Denna dom väcker djupa frågor om hur svenska rättssystemet hanterar barn som både är offer och förövare inom gängkriminaliteten. Kulturen inom svensk kriminalitet förändras ständigt, och samhället har svårt att hänga med. En central problemställning är hur man ska värna "brottsofferperspektivet" när många gängkriminella samtidigt är offer för våld och hot samtidigt som de begår brott.

Barn som begår brott hamnar särskilt i kläm: för äldre gängmedlemmar är de kanonmat, medan samhället ser dem som förhärdade kriminella "barnsoldater" som ska ta allt mer ansvar. Detta sker samtidigt som nya ungdomsfängelser öppnas. Historiska exempel visar på rättslig osäkerhet. tidigare åtalade den dåvarande åklagaren och senare jämställdhetsministern Paulina Brandberg en äldre gängmedlem för människohandel efter att han rekryterat barn. Mannen friades i både tingsrätt och hovrätt.

Tre år senare infördes en ny lag om involvering av underåriga i brottslighet. Efter denna dom är det motivated att fråga sig om ytterligare lagstiftning behövs för att hantera hundratals fall där vuxna utsätter barn för fara genom att skicka dem på våldsuppdrag. I den här världen blir barnen också måltavlor för hämnd, som i fallet med pojken som hyrts för att skjuta mot en dörr där Rawa Majids pappa bodde, och som sedan avrättades på en sushirestaurang.

Vilket ansvar har de vuxna som drog in honom? Åklagaren Lukas Tigerstrand har för sin del tagit stöd i ett äldre fall där personer dömdes för vållande till död efter att ha sålt fentanyl. Åtta personer avled. Likheterna ligger i att man utsätter andra för stora risker som leder till död, trots att den avlidne själv använde substansen.

"Det handlar om att de som dött har använt narkotikan själva. Alltså att deras egna handlingar är en del i att de dör. Men att personerna som sålt ändå fälls," säger han. Han understryker att hans åtal inte var "aktivistiskt" utan baserat på hans bedömning att två av de åtalade gjort sig skyldiga till grovt vållande.

"Det kokas ner till vilket ansvar man tycker att pojken själv har för det inträffade. Lagen ger inte ett entydigt svar, det är en bedömningsfråga. Här är domen välskriven och väl motiverad.





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gängkriminalitet Barn Bombdåd Döm Vållande Till Annans Död 23-Årig 15-Åring Tiktok Gröna Lund 1.Cuz Guccikeps Polishot Skogsdunge Grovt Övergrepp Brottsoffer Barnsoldat Ungdomsfängelse Lagstiftning Involvering Av Underårig Rawa Majid Narkotika Fentanyl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

James Rodriguez uttagen i Colombias VM-trupp - VM 2026En sista dans för James Rodriguez? Så kan bli fallet. Colombianen är med i sommarens VM-trupp.

Read more »

100 övergrepp mot barn på kommunala förskolor, skolor och fritidsverksamheterUtredningar pågår vid 84 förskolor, cirka 20 grundskolor och cirka 10 fritidsverksamheter. Övergreppen misstänks ha begåtts av så kallade skolvärdar, som ansvarar för barn under raster, lunch och fritids. De är inte anställda av skolan utan rekryteras av lokala myndigheter. Enligt åklagaren ska övergreppen ha inträffat under lunchraster, tupplurar och fritidsaktiviteter. Utredningen omfattar flera misstänkta våldtäkter mot barn så unga som tre till fyra år.

Read more »

Jazzlegenden bakom Michael Caine-klassikern är död - lagom till 60 års-jubileetJazzlegendaren Sonny Rollins är död vid 95 års ålder. Förutom en anmärkningsvärd musikkarriär gjorde han även musik till Fallet Alfie.

Read more »

18-åring står inför rätta för sprängdåd i NorrbottenEn 18-åring från Luleå grips för flera påstådda sprängdad efter att en 14-åring skjutits in i att placera en bomb. Försvaret menar bevisen är svaga, medan åklagaren kräver ungdomsvård. Rättegången hölls bakom dörrar.

Read more »