Domkapitlet inleder utredning om prästens uppdrag

Domkapitlet i Strängnäs stift har inlett en utredning om hur prästen Birgitta Ed utför sitt uppdrag efter flera anmälningar mot henne. Tre ledamöter har hoppat av processen på grund av jävsituationer.

Domkapitlet i Strängnäs stift har inlett en utredning om hur prästen Birgitta Ed utför sitt uppdrag efter flera anmälningar mot henne. Tre ledamöter har hoppat av processen på grund av jävsituationer.

Anmälningarna står i relation till det som uppmärksammats i media och om det är förenligt med prästlöftena, som att följa kyrkans ordning och att utöva uppdraget så att kyrkan blir uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Nu har tre av sju ledamöter meddelat att de inte kommer att delta i den fortsatta processen i tillsynsärendet. Vid domkapitlets sammanträde i juni meddelades två jävsituationer.

Det är domarledamoten Roberg Schött som meddelade jäv då har för närvarande har uppdrag för regeringen och domprost Christofer Lundgren som är arbetsgivare för Birgitta Ed. Även biskop Johan Dalman, som var med om att besluta att starta utredningen, har i veckan meddelat att han inte kommer att delta i den fortsatta processen. Utredningen väntas ta några månader och ärendet kommer att tas upp igen vid nästa sammanträde för domkapitlet den 20 augusti





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Domkapitlet Strängnäs Stift Birgitta Ed Prästlöften Utredning

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