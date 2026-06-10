Domstolen frikänner tre i tragedin där fem hissarbetare dog i Sundbyberg

Solna tingsrätt frikände en vd och två hissmontörer i fallet med den dödliga hisskollapsen 2023 i Sundbyberg. Fackliga företrädare anser domen vara en skandal och pekar på bristande ansvar på arbetsmarknaden.

Polisens kriminaltekniker dokumenterade den tragiska händelsen på en byggarbetsplats i Sundbyberg när en hiss kollapsade och fem män förlorade livet. Olyckan inträffade i mars 2023 i en moderniserad hiss i Ursvik och har sedan dess kallats den allvarligaste arbetsplatskatastrofen i Sverige på flera decennier.

Efter en omfattande utredning krävde fackliga företrädare, skyddsombud och allmänheten svar på hur en så allvarlig incident kunde ske utan tydliga ansvarsområden. På onsdagen meddelade Solna tingsrätt att samtliga tre personer som hade åtalats - en verkställande direktör och två hissmontörer - frikändes av domstolen. Domen har väckt starka reaktioner i både fackföreningskretsar och bland allmänheten, som menar att rättssystemet tydligen saknar förmåga att hålla arbetsgivare ansvariga för brister i säkerhetsrutiner.

Kim Söderström, talesperson för fackföreningen Solidariska byggare, framhöll i ett pressmeddelande att domen är en skandal och att den utgör ett tydligt tecken på ett systemfel på den svenska arbetsmarknaden.

"Fem personer dör men ingen är ansvarig" skrev han och betonade att en djupare analys av domen är nödvändig innan man kan gå in på detaljer. Enligt Söderström speglar fallet den komplexa strukturen på många byggarbetsplatser där otaliga underentreprenörer är inblandade och där arbetare talar många olika språk. Utan ett tydligt helhetsansvar blir det svårt att samordna säkerhetsåtgärder och att identifiera vem som faktiskt bär ansvaret när olyckor inträffar.

Pelle Sunvisson, styrelseledamot i Solidariska byggare, pekade på den systematiska bristen på ansvarsfördelning som huvudorsak till tragedin. Han menade att arbetsplatser med långa kedjor av underleverantörer skapar en slags "vilda västern"‑kultur där ingen tar ägandeskap för arbetsmiljön. Johan Lindholm, en annan facklig företrädare, har i flera år varnat för detta fenomen och uppmanade myndigheter att införa tydligare regler och striktare kontroll av entreprenörer.

Han avslutar med att det är hög tid att bryta den mörka spiralen och säkerställa att sådana dödliga händelser aldrig återupprepas på svenska byggarbetsplatser





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arbetsmiljö Rättsväsende Byggbranschen Fackförening Säkerhet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fem byggarbetare dog i hissolyckan i SundbybergDet har kallats för den värsta arbetsplatsolyckan i Sverige i modern tid. Hissen som rasade nio våningar tog fem byggarbetares liv och lämnade fler med ett svårt trauma. Idag meddelas domen mot tre män som stått åtalade, däribland byggbolagets vd, för grovt arbetsmiljöbrott.

Read more »

Frias efter hissolyckan i Sundbyberg | Senaste nytt på SvDTvå montörer och hissföretagets vd har stått åtalade för grovt arbetsmiljöbrott, vållande till annans död samt framkallande av fara för annan.

Read more »

Fem döda i hissras på byggarbetsplats i Sundbyberg - två åtalade för grovt arbetsmiljöbrottEn hissras på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023 krävde fem mäns liv. Två montörer och en VD åtalas för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkar på böter för företaget.

Read more »

Byggnads om hissdomen: ”En skandal”Fem personer dog när en hiss rasade i Sundbyberg 2023, i vad som kallats för den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid. På onsdagen friades alla som åtalats för olyckan av Solna tingsrätt. ”Det är inget annat än en skandal”, säger Byggnads förbundsordförande Kim Söderström i ett pressmeddelande.

Read more »