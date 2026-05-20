Don Fanucci Zet, världshäst, blir först i E-loppsserien med plats i Elitloppet

Don Fanucci Zet, den tioårige stjärnhästen som med två vinster och två andraplatser under de senaste fem åren imponerat med sin röjning i elitloppsstarten, ska köra sitt sjätte elitlopp nästa år. Den som vann recall-spelet förra veckan, H.K.H. Prins Daniel, kan bli erbjuden en biljett till Elitloppet efter serien. Vinnaren samlar fem miljoner kronor. Förhoppningsvis kan djuren prestera i toppform!

Don Fanucci Zet , världens första häst att ta en plats i Elitloppet via E-loppsserien, blir den sjätte gångens stjärnhäststart i Solvalls stora lopp. Tioårige hästen, kört av den franske superstjärnan Paul-Philippe Ploquin, har imponerat med två vinster och två andraplatser i elitloppsstarten under de senaste fem åren.

Hans tränare, Daniel Redén, har mycket stor respekt för hästen: 'Han är aldrig besviken, gör alltid sin uppgift och gör aldrig fel.

' Sportchefen Ola Lernå på Solvalla säger om hästen: 'Han är unik, imponerar med sina prestationer och sina karaktärdrag. Varje gång vi ses oroar jag mig inte längre, han har alltid svar på våra frågor och är en enastående individ.

' E-loppsserien avslutas med H.K. H. Prins Daniels lopp i Gävle den 23 maj och därefter kommer även tvåan i E-loppsserien erbjudas en biljett till Elitloppet. Vinnaren av H.K. H. Prins Daniels lopp samlar fem miljoner kronor.

Elitloppshattens nummer har lottats klockan 17.30 söndagen 29 maj på TV12. Elitloppet körs söndagen 31 maj med två försöksheat och en final





