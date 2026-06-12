Donald Trump ansäger avtal med Iran - samtidigt som kongressen kräver hjälp för palestinska cancerpatienter och Iran nekar till beslut

President Donald Trump påstår att ett samförståndsavtal med Iran är på väg att undertecknas, medan Iran motsäger sig att något slutgiltigt beslut tagits. Samtidigt uppmanas Israel av över 60 kongressledamöter att släppa palestinska cancerpatienter för vård på Västbanken. Ytterligare nyheter om stoppat tankfartyg, släppte Hamasledare och oljeprisetsnedgång.

Efter en dag full av omväxlande uttalanden från Donald Trump - från hot om hårt angrepp till att annonsera att bombningarna ställts in - avslutade han sent på kvällen med att i en intervju medga att USA just har nått en fantastisk uppgörelse i konflikten med Iran .

Han Informellade Benjamin Netanyahu och allierade i Golfstaterna om att avtalet skulle garantera att Iran aldrig skulle få tillgång till kärnvapen, vilket enligt Trump var hela syftet med förhandlingarna. Samtidigt har mer än 60 ledamöter i den amerikanska kongressen riktat ett brev till Trumpadministrationen och uppmanat Israel att häva restriktionerna för palestinska cancerpatienter i Gaza. De vill att dessa patienter ska kunna söka vård på sjukhus i den ockuperade Västbanken och Östra Jerusalem.

I brevet krävs garantier från Israel om att patienterna och deras vårdare får återvända till Gaza efter behandlingen. Bland undertecknarna finns senatorerna Bernie Sanders och Chris Van Hollen samt representanthusledamöterna Madeleine Dean och Greg Casar. Iranska styrkor har rapporterat att de stoppat ett tankfartyg som försökte ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd, enligt regimtrogna medier som citerats av Al Jazeera. Nära staden Sirik vid kusten hördes ett antal explosioner kring midnatt svensk tid.

Irans statliga TV- och radiobolag Irib knöt explosionerna till insatsen då fartyget stoppades. Tidigare på natten mot torsdagen hade Iran meddelat att sundet stängt för trafik som svar på amerikanska anfall. President Trump varnade för en ny attackvåg även under natten mot fredagen, men annullerade planerna med motivering att diskussioner med Iran var hårt pågående och att ett samförståndsavtal närmade sig. Trots det amerikanska berättelsen om ett brådskande avtal med Iran, kommer iranska myndigheter med motsatta signaler.

Esmaeil Baghaei, talesperson för Irans utrikesdepartement, förklarade att Iran inte har tagit något slutgiltigt beslut om ett samförståndsavtal och att landet inte kommer att kompromissa med sina röda linjer. Samtidig släpptes den framträdande Hamasledaren Hassan Yousef på den ockuperade Västbanken efter två år i administrativt förvar utan rättegång. Han är 71 år och en av Hamas grundare från 1980-talet. Hans son Owais Yousef berättade att Yousef släpptes nära Hebron och fördes direkt till ett sjukhus.

Yousef har hållits fängslad av Israel flera gånger tidigare, senast 2020 efter 16 månader. President Trump upprepade i ytterligare intervjuer att ett samförståndsavtal med Iran kommer att undertecknas inom ett par dagar, kanske under helgen, på ett möte i Europa där vicepresident J.D. Vance ska delta. Enligt iranska statliga medier, som citerat källor med insyn i förhandlingarna, är sannolikheten för ett avtal hög efter att USA accepterat Irans förslag.

Medan nyhetsbyrån Fars rapporterar att Iran inte har godkänt några detaljer i ett eventuellt utkast, pekar andra källor på betydande framsteg och att en överenskommelse är väldigt nära. Pakistan har också meddelat Trump att ett avtal är på plats, enligt vissa källor, men det är oklart om det är formellt påskrivet. Trumps påstående om att ett avtal är klart har även fått konsekvenser för oljemarknaden.

Priset för Brentolja föll till strax under 90 dollar per fat efter hans besked om att han blåste av planerade attacker mot Iran. Det var första gången priset var under 90 dollar sedan i mars. 特朗普 Hävdar att samtal har förts med det iranska ledarskapet på den allra högsta nivån och att alla parter involverade har godkänt detaljer och slutliga punkter.

Till de länder som enligt Trump står bakom avtalet hör USA, Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Egypten och andra





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