Donald Trump nominerar Todd Blanche som permanent justitieminister

President Trump har formellt föreslagit den tillförordnade justitieministern Todd Blanche till den permanenta rollen, vilket har lett till intensiv debatt om fonden för Trump‑anhängare och en ökad politisk spänning.

USA:s president Donald Trump har formellt nominerat den tillförordnade justitieministern Todd Blanche till den permanenta tjänsten som justitieminister. I ett tal på Vita huset betonade Trump att han vill ha en person med "lojalitet och erfarenhet" i den högt ansedda positionen och att Blanche har bevisat sin förmåga genom att leda justitiedepartementet under en turbulent period.

Blanche, som tidigare har fungerat som Trumps personliga advokat och som ersatte Pam Bondi efter hennes avhopp i april, har sedan sin interimistiska utnämning varit föremål för hård kritik från både demokratiska och republikanska politiker. Kritiken har i synnerhet kretsat kring hans beslut att inrätta en fond på 1,8 miljarder dollar som skulle kompensera Trump‑anhängare som menar att de lidit av felaktiga rättsliga förfaranden, inklusive de som dömts för att ha deltagit i stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021.

Under ett utskottsförhör i veckan meddelade Blanche att han inte kommer att gå vidare med fonden, vilket har lett till nya spänningar i den politiska debatten och väckt frågor om rättssäkerhet och politisk indoktrinering. Beslutet att avbryta fonden har inte bara politiska konsekvenser utan också ekonomiska. Analytiker menar att den potentiella fonden skulle ha påverkat den federala budgeten och kunnat skapa en förebild för liknande kompensationsprogram i framtiden.

Samtidigt har den ökade pressen på Trump‑administrationen avsevärt påverkat marknaderna, med en tydlig negativ inverkan på börserna i Asien. Nikkei 225 sjönk med 1,9 procent och Topix med 1,4 procent i en av de starkaste nedgångarna under veckan. Experter pekar på att både den inrikespolitiska osäkerheten och den försvagade förtroendet för rättsväsendet har bidragit till den svala stämningen bland investerare.

Trots detta fortsätter Trumps stöd bland delar av den republikanska basen, där många ser Blanche som en nyckelfigur för att skydda tidigare presidentens intressen och potentiellt kunna driva fram en rad lagändringar som gynnar deras politiska agenda. Blanche har tidigare varit inblandad i flera högprofilerade rättsfall för Trumps räkning, inklusive försök att upphäva valresultat i flera delstater och att driva fram tvister kring valet 2020.

Hans bakgrund som företagsjurist och personligt ombud för Trump har gett honom en unik position i den nuvarande politiska konstellationen, men har också gjort honom till ett mål för granskning. Med den nya nomineringen står han inför en rigorös godkännandeprocess i senaten, där både demokratiska och republikanska senatorer kommer att pröva hans lämplighet för den permanenta rollen.

Om Blanche blir godkänd kan det medföra en betydande förändring av USA:s rättsliga landskap, särskilt med hänsyn till de pågående undersökningarna av Trump‑administrationens handlingar samt frågor om federal övervakning och migreringspolitik. Det återstår att se om hans utnämning blir ett steg mot stabilitet eller om den snarare kommer att fördjupa den redan spända politiska kampen i landet





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