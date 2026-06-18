President Donald Trump har bekräftat att han undertecknat ett dokument tillsammans med fransmännen i Versailles. Avtalet, som även Iran har skrivit under, innebär ett upphörande av militära insatser och sanktioner, och leder till att Hormuzsundet öppnas.

Den amerikanska presidenten Donald Trump har bekräftat att han undertecknat ett viktigt dokument med Frankrikes president Emmanuel Macron i samband med G7-toppmötet i Versailles. Under en middag i det historiska slottet visade Trump dokumentet för reportrar och förklarade att det just hade signerats.

Både Trump och Macron fanns present tillsammans med Frances presidentpar och den amerikanske utrikesministern Marco Rubio. Enligt statliga iranska medier har även Iran undertecknat avtalet, vilket rapporteras av Bloomberg som hänvisar till Irans utrikesdepartement. Dokumentets innebörd är att det amerikanska och iranska förhållandet får en ny ordning, och detta har omedelbara konsekvenser för strategiska regioner som Hormuzsundet. Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif har uttalat att sundet kommer att öppnas omedelbart efter avtalets signering.

En förvirring uppstod när Sharif först annonserade en signeringsceremoni i Schweiz fredag, vilket han sedan drog tillbaka i ett efterföljande inlägg. Båda inläggen innehöll dock liknande detaljer, och det tyder på att planerna fortfarande är i full gång men att tidpunkten kan ha förändrats. En faktor som kan ha påskyndat händelserna var USA:s tidiga offentliggörande av avtalets 14 punkter på onsdagskvällen, något som enligt Bloomberg skedde utan Irans samtycke.

Enligt avtalet inleds en 60 dagar lång förhandlingsperiod från och med signeringen. Innehållet omfattar bl.a. att både USA och Iran kommer att upphöra med militära insatser på alla fronter, inklusive i Libanon, och den libanesiska territoriella suveräniteten ska säkerställas. USA kommer att häva sin blockad och alla sanktioner mot Iran, inklusive de som antagits av FN:s säkerhetsråd. Ter på sin sida åtagit sig att inte införskaffa eller utveckla kärnvapen.

Denna överenskommelse markerar ett definitivt slut på en lång period av spända relationer och öppnar för en ny era av dialog och ekonomiskt samarbete mellan de två länderna. Genom att Öppna Hormuzsundet kommer den internationella oljetrafiken att förbättras avsevärt, vilket gynnar den globala ekonomin. Samtidigt kan förväntas att regionen runt Persiska viken blir mer stabil, med mindre hot om militära konfrontationer.

Avtalet är en viktig diplomatisk seger för Macron, som agerade värd för G7-mötet och främjade dialogen mellan USA och Iran. För Trump innebär det en möjlighet att visa framsteg i utrikespolitiken inför valperiodens slut. För Iran är detta en chans att återfå full delaktighet i den internationella ekonomin och att bli befriad från restriktioner som har skadat landet i årtionden. För världssamhället är detta ett klart tecken på att diplomacy fortfarande kan lösa även de mest invecklade konflikter.

Processen har varit intensiv och hektisk, med många osäkra instanser. Att Iran valt att underteckna trots de föregående spänningarna talar för en önskan om förändring på högsta nivå. På samma sätt har USA visat en oväntad flexibilitet, vilket kan bero på en strategisk översyn av sina intressen i Mellanöstern.

Det är en utveckling som fått internationella reaktioner, från förväntan till försiktig optimism. framöver kommer förhandlingsperiodens 60 dagar att vara avgörande för att konkretisera alla delar av avtalet. båda parter måste nu arbeta med tekniska detaljer och säkerställa att ingrepp från tredje part inte kommer att undergräva överenskommelsen. Denna nyhet kommer att ha långtgående konsekvenser för Mellanösterns geopolitika landskap och för de globala energimarknaderna





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