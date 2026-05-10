Donald Trump rasar mot Iran svar på hans fredsplan.Donald Trump har nu svarat Iran – efter deras svar på USA:s fredsförslag tidigare under dagen idag. "Jag har just läst svaret från Irans så kallade 'representanter'. Jag gillar det inte – Totalt oacceptabelt! Tack för er uppmärksamhet i denna fråga", skriver den amerikanska presidenten på plattformenAffischtavla av Trump och sundet i Irans huvudstad Teheran.Förslaget ska ha framförts av medlarlandet Pakistan, men det är oklart vad det innehöll, enligt nyhetsbyrån. Enligt den iranska regimkontrollerade nyhetsbyrån Irna handlar förslaget främst om att få ett slut på kriget. Huvudfokus i Irans svar är att nå ett slut på kriget och att säkerställa den maritima säkerheten i Persiska viken och Hormuzsundet, rapporterar i sin tur Isna.Det exakta innehållet i USA:s förhandlingsförslag, eller snarare avsiktsförklaring, är inte heller känt, men det sägs bestå av 14 punkter. Enligt källor som bland annat det amerikanska mediebolaget Axios hänvisar till, är en viktig punkt Irans fortsatta kärnenergiprogram – och ett moratorium på anrikning av uran. Både Iran och USA ska häva de sanktioner och insatser som blockerar Hormuzsundet enligt det amerikanska förslaget, rapporterar TT.USA ska enligt förslaget samtidigt lyfta de sanktioner som landet riktar mot Iran, samt frigöra iranska tillgångar som frusits. Omfattningen på dessa två punkter är inte helt känt – om det till exempel ska gälla samtliga amerikanska sanktioner mot Iran. Tanken är att USA:s förslag ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal mellan USA och Iran – med en tidsplan på 30 dagar av förhandlingar medan vapenvila råder.

Donald Trump överväger att flytta amerikanska soldater från Tyskland till PolenDen amerikanske presidenten aviserade att USA kommer att avlägsna 5000 soldater från Tyskland, efter att den tyske premiärministern Friedrich Merz gjort ett negativt utspel om Trumps krig i Iran. Trump önskar också se en förlängd vapenvila mellan Ukraina och Ryssland.

USA och Israel attackerar Iran, dödsrik: Iran svarar med motattacker, världen väntar på fredsavtalDenna händelse inträffade den 28 februari 2026. Då attackerade USA och Israel Iran och dödade ayatollah Khamenei, landets högsta ledare. Iran svarade därefter med motattacker mot bland annat Israel. Förhoppningsvis kommer världen snart att få besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran.

USA:s president Donald Trump har tagit emot Irans svar på USA:s fredsförslag: Behovet av krigstopp på alla fronter, häva sanktionerna mot TeheranUSA:s president Donald Trump uppgav att han precis tagit del av Irans svar på USA:s fredsförslag, som skickats via medlare Pakistan. Irans svar betonar behovet av krigstopp på alla fronter, borttagande av sanktionerna mot Teheran och släckande av USA:s hamnblockad. Frankrike har avböjt kommendera stridsfartyg till sundet, samtidigt som Irans militär är 'full beredskap' för att skydda kärnenergianläggningarna.

Trump om Irans svar: "Oacceptabelt" – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

