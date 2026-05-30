Donald Trump's Health Concerns Spark Criticism from Doctor

Läkaren Jonathan Reiner, som var länge hjärtläkare åt den tidigare vicepresidenten Dick Cheney, kritiserar Vita huset för att inte ha offentliggjort något läkarutlåtande om presidentens hälsa, trots att man brukar göra det. Reiner menar att det är otänkbart att Vita huset inte skulle offentliggöra ett uttalande om presidentens hälsa, åtminstone ett grundläggande sådant, och att det kommer att väcka oro kring presidentens lämplighet för ämbetet om Vita huset vägrar att offentliggöra hans läkarrapport.
Det tyder på att det finns information som de inte vill att allmänheten ska få kännedom om, säger läkaren Jonathan Reiner till:s president Donald Trump en ny hälsokontroll.
Efter att ha tillbringat flera timmar på Walter Reed National Military Medical Center skrev 79-åringen själv på plattformen Truth Social att hans hälsa är "perfekt". Donald Trump har nyligen genomgått en hälsokontroll, men Vita huset har inte offentliggjort något läkarutlåtande. 79-åringen har haft återkommande problem med blåmärken, svullna ben och trötthet, vilket har lett till spekulationer om att han inte är helt frisk. Men Vita huset har ännu inte släppt något officiellt läkarutlåtande om Trumps hälsa, vilket man brukar göra.
Man bryter därmed mot praxis, rapporterar Jonathan Reiner, läkare och professor vid George Washington University School of Medicine & Health Sciences, är kritisk. Reiner var länge hjärtläkare åt den tidigare vicepresidenten Dick Cheney. – Det är otänkbart för mig att Vita huset inte skulle offentliggöra ett uttalande om presidentens hälsa – åtminstone ett grundläggande sådant. Det kommer verkligen att väcka oro kring presidentens lämplighet för ämbetet om Vita huset vägrar att offentliggöra hans läkarrapport, säger han till CNN.
I USA är intresset för Trumps hälsa stort. Samma sak gäller kraven på öppenhet. Detta bland annat för att den tidigare presidenten, Joe Biden, enligt många var för gammal för ämbetet. Och Trump är i samma ålder.
Trump, som fyller 80 år i mitten av juni, har bland annat problem med återkommande blåmärken och svullna ben. Hans oberäkneliga beteende, samt svårigheter med att hålla sig vaken på möten, har också gett upphov till spekulationer. – Vi vet att 80-åringar får en försämring av minne, logiskt tänkande, informationsbearbetning och rumsuppfattning, sa Jeffrey Kuhlman, som var läkare åt Bill Clinton, George W Bush och Barack Obama, nyligen.
– Det tyder på att det finns information som de inte vill att allmänheten ska få kännedom om. Det ökar misstron mot deras öppenhet. I oktober uppgav Trumps personliga läkare Sean Barbarella att presidentens "kardiovaskulära vitalitet", alltså hjärtats och blodkärlens förmåga att effektivt syresätta kroppen, motsvarar den hos en 14 år yngre person. Foto: ALEX BRANDON / AP / TT NYHETSBYRÅ
