Enligt amerikanska underrättelsetjänsten har Iran kvar 70 procent av sina mobila avfyrningsramper och en stor andel av sitt robotförråd efter det amerikanska-israeliska kriget i februari. I rapporten beskrevs också Irans plan att påverka ekonomin, vilket kan leda till allvarliga ekonomiska problem för Satriket inom tre till fyra månader.

"Besegrade militr" Donald Trump har uppmanat amerikanska militären att "besegra Iran ", trots att den amerikanska underrättelsetjänsten visar att Iran har kvar det mesta av sin robotutrustning, avfyrningsplatser och underjordiska komplex.

Enligt hemliga uppgifter från underrättelsetjänsterna är även 30 av 33 robotbaser i Hormuzsundet redo att användas. Detta kan hota amerikanska fartyg och oljetankare i den strategiskt viktiga Hormuzsundet. Dessutom kan Iran stå pall för USA:s sjöblockad i månader. I rapporten står det även att Irans styre kommer att få allvarligare ekonomiska problem och att det kommer ta minst tre-fyra månader.





