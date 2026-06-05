Donald Trump vill bygga triumfbåge i Washington D.C.

Donald Trump vill sätta sitt avtryck i USA:s huvudstad genom att bygga en triumfbåge i Washington D.C. Projektet har mötts av motstånd och protester från människor som tycker att det kommer att störa utsikten.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Donald Trump vill sätta sitt avtryck i USA :s huvudstad och nu kommer nästa förslag - ett promenadstråk från Lincolnmonumentet ned till Potomacfloden.

Den kommer att bli vacker, mycket vacker. Men andra projekt har stött på problem. Vita husets balsal har mötts av motstånd och förra veckan slog en domare fast att det var olagligt att lägga till presidentens eget namn på kulturhuset Kennedy Center. För den triumfbåge presidenten vill se vid militärkyrkogården Arlington.

Den federala myndighet som bestämmer i frågan begärde på torsdagen mer information för att kunna godkänna projektet. Den väntas bli 76 meter hög, vilket är högre än både Vita huset och Lincolnmonumentet och kan störa utsikten. Detta har lett till protester bland annat från människor som står framför bron som leder över Potomacfloden till den plats där den nya Trumppromenaden är tänkt att sluta. Detta är ett nytt förslag från Donald Trump för att lämna sitt avtryck i USA:s huvudstad.

Detta har mötts av motstånd och protester från människor som tycker att det kommer att störa utsikten. Det är ännu inte klart om projektet kommer att godkännas





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Washington D.C. Triumfbåge USA Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump: Iran går med på att avstå kärnvapenIran har gått med på att inte skaffa kärnvapen, uppger USA:s president Donald Trump.

Read more »

Trump kommer till Nato-toppmöte | Senaste nytt på SvDUSA:s president Donald Trump kommer att närvara vid Natos toppmöte i Turkiet i juli.

Read more »

Republikaner i USA:s representanthus går emot president Donald TrumpRepublikaner i USA:s representanthus har gått emot president Donald Trump i två omröstningar. Fyra republikaner röstade emot presidenten i en omröstning om USA:s krig mot Iran, medan sex republikaner och en oberoende ledamot gick på Demokraternas linje i en omröstning om utökade sanktioner mot Ryssland och stöd till Ukraina.

Read more »

Trump miljardsatsar på kolindustrin – Senaste nytt om USA och Donald TrumpUnder Trumps ledning har både inrikes- och utrikespolitiken tagits i en ny riktning. USA har bland annat attackerat Iran och Venezuela, infört tullar mot omvärlden och skärpt tonen mot europeiska allierade. I USA pågår protester mot gränspolisen ICE och i höst väntar mellanårsval.

Read more »