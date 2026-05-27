Donald Trumps kandidat vinner primärvalet i Texas

Donald Trumps kandidat Ken Paxton vinner primärvalet till senaten i Texas, medan 31 personer har dödats i israeliska attacker i södra Libanon.

Donald Trump s kandidat Ken Paxton vinner primärvalet till senaten i Texas . Den mycket kontroversiella republikanen besegrar veteranen och sittande senatorn John Cornyn i ytterligare ett val som understryker presidentens grepp om partiet.

I den första valomgången vann Cornyn med två procentenheter före Paxton, men fick inte de 50 % som behövdes. Sedan Trump gett sitt stöd inför den andra valomgången vinner nu Paxton stort och blir Republikanernas kandidat till senaten för Texas i höst. Där ställs han mot Demokraternas påläggskalv James Talarico. 31 personer har dödats i israeliska attacker i södra Libanon under tisdagen, uppger landets hälsodepartement. Av dem uppges minst fyra vara barn.

Ytterligare 40 personer har skadats, enligt departementet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har uppgett att landet utökar sina markinsatser i södra Libanon och intar





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Ken Paxton Texas Primärvalet John Cornyn Libanon Attacker Benjamin Netanyahu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kalena: Efter Trumps TACO kommer Kristerssons KROPPKAKADN:s Kalena funderar över hur kroppkaka och andra maträtter kan bli politiska metaforer, som Trumps TACO. Hon efterlyser läsarnas förslag!

Read more »

USA:s president Donald Trump kräver att länder skriver under AbrahamavtalUSA:s president Donald Trump kräver att ledare för ett flertal länder i Mellanöstern och vid Persiska viken skriver under de så kallade Abrahamavtalen efter att kriget med Iran är slut.

Read more »

Trumps guldregn konstgjord andning för USA-konsumenterAmerikanernas löner halkar efter priserna - igen. Ändå vägrar de sluta spendera. En viktig förklaring finns i Trumps skattepolitik. Men det är en högst…

Read more »

Taylor Sheridans universum är Donald Trumps AmerikaI filmer och serier skildrar Taylor Sheridan kulturkriget mellan landsbygdens och storstädernas USA. Nu är han aktuell med 'The Madison' och 'Dutton Ranch'.

Read more »