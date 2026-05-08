Dossier 137: En spännande skildring av Gula Västarnas protester och polisens interna utredningar

Den franska filmen Dossier 137, regisserad av Dominik Moll, utforskar de våldsamma demonstrationerna under Gula Västarnas protester 2018 och polisens interna utredningar. Med Léa Drucker i huvudrollen som internutredare Stéphanie Bertrand, följer filmen en spännande berättelse om misstro, hat och samhällsklyftor i Frankrike.

Léa Drucker spelar rollen som internutredare hos polisen i det franska polisdramafilmen Dossier 137 , som utspelar sig i Paris under december 2018. Filmen regisseras av Dominik Moll och handlar om de våldsamma demonstrationerna under Gula Västarnas protester, som då var inne på sin fjärde vecka.

Protesterna riktade sig mot Emmanuel Macrons skattesänkningar för de rika och skattehöjningar på bensin som främst drabbade arbetarklassen. Demonstrationerna eskalerade till ett gatukrig med många skadade. I panik gav myndigheterna polisens specialstyrka BRI fria befogenheter att ingripa med alla medel. Några kvarter från sammanstötningarna skjuts tonårige demonstranten Guillaume i huvudet när han försöker fly.

Han förs till sjukhus med svåra hjärnskador och fallet blir fall 137, som Stéphanie Bertrand, spelad av Léa Drucker, på polisens enhet för interna utredningar IGPN sätts att granska. Filmen är baserad på verkliga händelser och Dominik Moll skildrar dem med en rättfram och osminkad realism av klassiskt polisfilmssnitt, utan sökta inslag av action och thriller.

Det är spännande att följa hur Stéph snabbt fångas i en korseld av misstro och hat från alla håll: kollegor, vittnen, demonstranter, deras anhöriga och till och med sin egen son. Ord står mot ord tills en mobilfilmad video som fångar hela förloppet förändrar bilden. Filmen riktar sig till en fransk publik som minns händelserna men kanske kan se tillbaka på dem utan att övermannas av de heta känslor som då splittrade sympatierna i landet.

En medelålders och äldre svensk publik kan se parallellerna till den omdebatterade skjutningen av Hannes Westberg under Göteborgskravallerna i juni 2001. Även i det fallet förekom en film från händelsen, men den visade sig senare vara manipulerad för att underbygga polisens version. I Dossier 137 finns inga tvivel om videons äkthet, utan frågan är i stället om den kommer att få någon som helst betydelse i ärendet. Stéph har genom åren sett många poliser anmälda.

Ingen har blivit fälld efter att fallen prövats internt. Ingen har sparkats. Men filmen är mer än så, den skildrar en tid av stora och dramatiskt ökande inkomstskillnader. Där människorna i botten på samhällspyramiden känner sig svikna av politiker och myndigheter.

Och med grym ironi visar Moll hur de poliser och demonstranter som ställs mot varandra har samma bakgrund, delar samma öde som samhällets förlorare i Macrons Frankrike





