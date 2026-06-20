Värden Dr Alban är nöjd med festen och ser det som en tradition som kommer att upprepas nästa år. Bland gästerna syntes allt från sportstjärnor till artistkollegor och politiker.

Dr Alban firade midsommar med hundra gäster, bland dem politiker och sportstjärnor . Värden Dr Alban är nöjd med festen och ser det som en tradition som kommer att upprepas nästa år.

Bland gästerna syntes allt från sportstjärnor som Tomas Brolin och Ingemar Stenmark till artistkollegor som Haddaway, Jessica Folcker och Christer Sandelin. Även flera politiker var på plats, inklusive Liberalpolitikern Dominika Peczynski och partnern Anders Borg, samt Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson med frun Matilda Kärnerup. Jimmie Åkesson dansade och log i en flamingoskjorta när Christer Sandelin uppträdde på firandet, visar videor på Instagram. Han hade dock skippat midsommarkransen och körde i stället på hatt.

Värden Dr Alban är nöjd med festen dagen efter och inte ett dugg bakis då han inte dricker alkohol. - Festen var mycket bra. Det är tredje året jag har det så det är tradition nu och blir nästa år igen, säger han. Jimmie Åkesson ihop med frun Matilda Kärnerup på festen.

Orden om vännen Jimmie Åkesson De båda har träffats på flera Dr Alban-konserter och pratat backstage, enligt festvärden. Men i våras djupnade vänskapen. Han skrev och blev lite orolig hur det går för mig när jag fastnade där i åtta dagar. Så jag blev lite förvånad och tyckte Oj wow, vilken kille.

Då växte det en vänskap, säger han och tycker inte att vänskapen är så oväntad. Festen bjöd på flera musikframträdanden från bland andra Patrik Isaksson, Jessica Folcker, Haddaway samt värden själv och Peter Siepen agerade dj - vilket fick gästerna att dansa loss på trädäcket. Tomas Brolin badade i havet. Detta är midsommar deluxe, skriver Tomas Brolin på Instagram och även Christian Kicken Lundqvist ger festen högt betyg





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