DR Kongo står emot Portugal och tar oväntad poäng

DR Kongo chockar Portugal med en 1-1-match i en träningsmatch där Yoane Wissa kvitterar på hörna. Spelaren hyllar lagets insats och dedikerar resultatet till det krigsdrabbade hemlandet.

Det var en match som få trodde skulle sluta oavgjord. Portugal , med superstjärnan Cristiano Ronaldo i spetsen, ställdes mot DR Kongo i en träningsmatch inför sommarens stora turnering.

Redan i den sjätte minuten tog Portugal ledningen genom João Neves, som elegant petade in bollen efter ett fint anfall. Det såg ut som att det skulle bli en enkel kväll för portugiserna, men DR Kongo visade prov på stort mod och kämpaglöd. Laget svarade före paus, när Yoane Wissa på en hörna nickade in kvitteringen till 1-1. Målet var en kalldusch för Portugal och gav DR Kongo nytt hopp.

Den andra halvleken präglades av ett intensivt portugisiskt tryck, men det afrikanska laget stod emot med ett heroiskt försvarsspel. De lyckades hålla nollan bakåt och säkrade en oväntad poäng mot en av turneringens stora favoriter. Efter matchen var segervittringen tydlig i det kongolesiska lägret. Yoane Wissa, matchhjälten, talade öppet om sina känslor i en intervju med CazéTV.

Resultatet är galet, sa han med darrande röst. Vi visade en enorm kampanda och spelade mot ett av världens bästa lag. Det var svårt, men jag är väldigt glad idag. Wissa riktade också tankarna mot hemlandet, där kriget fortfarande pågår.

Det är väldigt svårt i Kongo, sade han. Det här resultatet är tillägnat alla där hemma. Jag gav dem vad de ville ha, och jag är väldigt glad för dem. Matchen var en del av förberedelserna för båda lagen inför framtida turneringar.

För Portugals del var det en väckarklocka, medan DR Kongo visade att de kan utmana även de bästa. Publiken i Lissabon bjöds på en underhållande tillställning, där tempot var högt från början till slut. Tränaren för DR Kongo, Sébastien Desabre, hyllade sina spelare efter matchen. Han menade att laget har potential att gå långt om de fortsätter att visa samma hjärta och disciplin.

Detta var en prestation som kommer att bli ihågkommen länge i kongolesisk fotboll. Supportrarna jublade över lagets insats, och sociala medier översvämmades av hyllningar. Många såg resultatet som en signal om att afrikansk fotboll är på frammarsch. För Yoane Wissa personligen var målet en höjdpunkt i karriären.

Han har tidigare spelat i Lorient i Frankrike och är känd för sin snabbhet och teknik. Med detta mål visade han att han kan prestera på allra högsta nivå. Framtiden ser ljus ut för både honom och landslaget. Sammanfattningsvis var mötet en påminnelse om fotbollens oförutsägbarhet.

Att DR Kongo kunde ta poäng mot ett lag som Portugal, med spelare som Ronaldo, Bruno Fernandes och Bernardo Silva, är imponerande. Det visar att inget är omöjligt i idrottens värld. För Portugal väntar nu hård träning inför nästa match, medan DR Kongo kan njuta av en välförtjänt stund av framgång





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DR Kongo Portugal Yoane Wissa Träningsmatch Cristiano Ronaldo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Utbrottet kan vara det värsta någonsin – Senaste nytt om ebolautbrottet i Kongo-KinshasaDen 15 maj konstaterade WHO ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa. Många oroas över att det spridits i flera veckor innan det. Den ovanliga varianten saknar behandlingsmetoder. Följ SVT:s liverapportering här.

Read more »

Dödssiffran stiger i Kongo-kinshasa – Senaste nytt om ebolautbrottet i Kongo-KinshasaDen 15 maj konstaterade WHO ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa. Många oroas över att det spridits i flera veckor innan det. Den ovanliga varianten saknar behandlingsmetoder. Följ SVT:s liverapportering här.

Read more »

JUST NU: Så startar Portugal och Kongo-Kinshasa - VM 2026Portugal möter Kongo-Kinshasa i VM. Avspark är klockan 19.00.

Read more »

Historiskt VM-resultat för Kongo-Kinshasa efter 52-årigt återkomstKongo-Kinshasa gjorde sitt första VM på 52 år och säkrade ett dramatiskt 1-1 mot Portugal iGruppspel. Landets första VM-mål gjordes av Yoane Wissa, som hyllade sina landsfolk i ett krigsdrabbat land. Portugiserna missade chanser och tappade poäng.

Read more »