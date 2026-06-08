Dragkamp om spelstilen i Sveriges landslag

Gustav Svensson, tidigare mittfältare i Sveriges landslag, delar med sig om sin upplevelse av landslagets spelstil under Janne Anderssons ledning. Han menar att det var svårt att hantera den dragande spelstilen mellan de yngre och de äldre spelarna.

Sedan blev det dragkamp om spelstilen - och yngre spelare som ville se offensivare spel vann. Det blev väl svårt att hantera det för båda parter, för spelarna och för Janne, säger Gustav Svensson i podcasten Lundh.

Gustav Svensson lämnade landslaget efter EM 2021 då Janne Andersson tagit Sverige till ett andra raka mästerskap och ett andra raka avancemang från gruppspelet. Mittfältaren fortsatte att spela vidare i Blåvitt fram till i fjol då skorna åkte upp på hyllan. Det gick fortare än vad jag hade planerat från början. Vi startade detta bolag för drygt två år sedan och jag jobbade lite för det även under förra året.

Men min tanke var, tillsammans med min fru och min familj, att jag skulle ta några månader ledigt efter fotbollskarriären och landa lite, kanske reflektera lite över fotbollen och allt man har varit med om, och sen börja starta det nya livet. Men det blev fem dagars semester och sen rakt in i detta, säger Svensson i podcasten Lundh. Det var två olika delar. För det första så var det att det behövdes.

För att U Performance skulle komma igång på riktigt, så behövde jag kliva in och börja jobba på riktigt med U Performance som vd och strukturera upp företaget och allting. Men det var också att jag tog ett aktivt val om att det var smart att inte vila för mycket och hamna för långt ifrån det verkliga livet. Jag tror att det hade varit tuffare att ta ett längre break och komma igång igen.

Du var med under Janne Andersson, som var en framgångsrik period. Bästa VM-platsen efter 1994, i och med att man gick till kvartsfinal. Sen föll ni tungt i EM-åttondelen mot Ukraina, kanske lite ribba och stolpe i vägen. Vad var det Janne Andersson och Peter Wettergren lyckades med när de formade sitt lag?

De tog med spelare som var väldigt villiga att lyda precis den sortens fotboll som Janne ville spela. Ta bara Marcus Berg och Ola Toivonen som exempel längst fram. De försvarade mest av alla egentligen, skulle jag säga, och det var våra anfallare. Allting började där och det fick hela laget att känna: Gör de det, så måste vi också göra det.

Det är jätteviktigt att du har rätt sorts spelare. Det blir en följdvåg när du har vissa spelare som gör det hårda jobbet. Då följer oftast många med. Hur upplevde du reaktionerna efter EM-premiären mot Spanien i Sevilla?

Sverige spelade 0-0. Marcus Berg fick kritik för en missad målchans. Det var kritik för dålig fotboll. Jag vet att Janne Andersson tog illa vid sig av det.

Hur upplevde ni som spelare det? Det enda som hände var väl att det kanske internt började pratas lite om: Ska vi förändra spelet? Vi kanske kan göra det på ett annat sätt. Får vi ingen framgång med den här fotbollen som vi spelar nu, så kanske vi lika gärna kan förlora med att vi spelar fin fotboll.

Det var väl det enda som hände, att det blev lite interna, inte konflikter, men. Ja, men det började väl där lite. Jag vet, med all historik som finns i fotbollen, att du bara har x antal år med framgång med en trupp innan du egentligen måste byta ut antingen spelare eller tränare. Rent krasst var min roll att hoppa in och stänga matcher när vi ledde med 1-0.

En väldigt otacksam roll som jag axlade med nöje, faktiskt. Jag tyckte det var jättekul. Sen visste jag att jag hoppade in och hade allt att förlora. Så det var min roll, säger han och fortsätter: Samtidigt visste jag att jag fungerade bra i laget både med de gamla och de unga, och då tog jag ett ganska stort socialt ansvar också.

Det funkade jättebra förutom att jag hade nio timmars tidsskillnad varje gång jag landade i Stockholm, med tanke på att jag flög från Seattle. Så det var lite jobbigt att hålla sig vaken till kvällsmålet klockan åtta på kvällen. Men var det så att det ändå fanns lite dragningar då? De yngre och kanske en del av de lite offensivare lagda spelarna, och de äldre som var fostrade i det här.

För många pekar på att när du och fem andra lägger av efter EM 2021 så försvann stommen kring sättet att bygga lag, och efter det gick det inte bra för Janne Anderssons landslag. Nej, och det är väl två faktorer som spelar in där. Det ena är väl, som du säger, att de yngre och de yngre krafterna som kom fram ville spela en helt annan fotboll och var uppvuxna med en annan fotboll.

De spelade en annan fotboll i sina klubblag också och hade framgång i sina klubblag. Samtidigt som Janne Andersson, det var väl inte riktigt hans filosofi och hans drömfotboll. Så det blev väl svårt att hantera det för båda parter, för spelarna och för Janne, att det kanske blev fel spelare som tog över eller som kom upp utefter vad det var som Janne ville ha.

Graham Potter skapade lite rubriker själv när han inte tog ut vissa yngre spelare nu - Williot Swedberg, Roony Bardghji, Hugo Larsson - och samtidigt pratade om att 'vi ska bo ihop länge'. Indirekt underkände han ju deras karaktärer lite





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