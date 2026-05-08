DRAMA PUSHBART AV VIRUSDRABBADE PÅ KANARIEÖAR

WHO-representanten Ann Lindstrand berättar om dramatiken när ett kryssningsfartyg med ett virusutbrott stod utanför Kap Verde i fyra dygn. Passagerare som drabbades av virusinfektioner fick hjälp att evakueras.

Med ebolautrustning åkte läkarteamet fram och tillbaka för att evakuera virusdrabbade patienter från m/v Hondius. Kap Verdes WHO-representant Ann Lindstrand berättar om dramatiken när kryssningsfartyget stod utanför Kap Verde i fyra dygn.

Den 2 maj fick hon besked från öns myndigheter att ett kryssningsfartyg med ett virusutbrott ombord närmade sig ön. Två patienter hade avlidit, men vilken typ av infektion det handlade om var först oklart.

Öns myndigheter och WHO kom efter en samlad bedömning överens om att skeppet, m/v Hondius, inte fick lägga till på ön. Dels för att smittan inte skulle sprida sig och dels för att Kap Verdes sjukvårdssystem redan är överbelastat. I flera dygn fick skeppet därför lägga ankare på några kilometers avstånd från huvudstaden Praia, så att ingen kunde lämna fartyget.

Ganska snabbt kom beskedet att de avlidna hade testat positivt för andesvirus, en variant av hantaviruset som kan spridas mellan människor. Kort efter det hade ytterligare en patient avlidit på fartyget. Det dröjde tre dagar innan ett internationellt läkarteam anlände till ön, alldeles för länge enligt Lindstrand. Vårdpersonalen åkte sedan skytteltrafik till och från skeppet iförda ebola-utrustning för att evakuera patienter med symtom.

Det var en mardrömsupplevelse att förankra på ett skepp där tre personer hade dött av ett virus. – Det enda de ville veta var när de kunde åka från Kap Verde och när de symtomatiska patienterna skulle bli evakuerade. De ville bara ha besked, säger Ann Lindstrand som hade kontakt med passagerare på m/v Hondius. På onsdagen kunde fartyget till slut ge sig av till Kanarieöarna, efter fyra dygn utanför Kap Verde.

Den tredje avlidne personens kvarlevor finns med på skeppet för att undersökas i Madrid.





Recension av filmen SaltstigenEtt finstämt drama om ett par som vandrar längs den engelska kusten efter att ha förlorat allt, med starka insatser av Gillian Anderson och Jason Isaacs.

LiU-forskaren om utbrottet av hantavirus på fartyget: "Blev förvånad"En svensk befunnit sig ombord på fartyget där hantavirus bröt ut . Vad innebär det för Sverige? Och vad vet vi om sådana virus som överförs via djur? LiU-forskaren Jonas Klingström, som är expert inom ämnet, svarar på frågorna.

Hondius väntas ankra utanför Kanarieöarna, evakuering planerasKanarieöarnas president Fernando Clavijo uppgav under torsdagen att det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius inte kommer att lägga till i hamnen. Istället väntas det ankra en bit utanför kusten. Därefter ska mindre båtar åka ut och hämta passagerarna för att transportera dem i land och vidare till flygplatsen.

