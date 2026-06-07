Dramaserie om rockbands splittring och hemligheter baserad på bästsäljare

En svit om ett fiktivt rockband från 1970-talet som bryter upp och senare avslöjar sanningen bakom sin splitting. Serien， baserad på Taylor Jenkins Reids bok， har vunnit Emmy-priser för sina skådespelare och hyllats för sin autentiska musik

I denna serie återvänder vi till 1970-talet där vi får uppleva ett populärt fiktivt rockband. Bandet befinner sig på toppen av sin karriär när de bestämmer sig för att göra ett slut.

År senare återkommer medlemmarna och avslöjar vad som egentligen låg bakom splittringen. Serien är baserad på Taylor Jenkins Reids bok med samma namn. Bland de sex huvudkaraktärerna ser vi Sam Claflin, känd från "Something Very Bad is Going to Happen". Riley Keough och Camila Morrone prisades för bästa kvinnlige huvudroll respektive biroll på Emmy-galan 2023.

Recensent Fanny Degerfelt från MovieZine skriver: "Musiken låter bra, kemin finns där, och även om det ibland går lite långsamt är det en underhållande rock'n'roll-resa att följa med på.

" Serien har fått lovord för sin musikaliska side. Riley Keough och Sam Claflin har berättat att ingen av dem kunde sjunga eller spela gitarr innan produktionen började.

"Jag växte upp i en familj där alla var musiker. Jag har varit med på turné och sett de olika miljöerna. Jag har varit väldigt nära den här världen, men själv har jag aldrig sjungit eller spelat gitarr. Jag gillar helt enkelt att göra nya saker", säger Riley Keough, som är Elvis Presleys barnbarn





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