Dramatenchefen om försvinnande scener och Shakespeares Hamlet

Mattias Andersson, Dramatenchefen, reflekterar över utmaningarna för scenkonsten i Stockholm, den nya Hamlet-uppsättningen och konstens roll i samhället.

Norrmalmstorg ligger öde. Det stora fastighetsbolagets fasad är lika grå som himlen. Inga människor syns till i byggnaden. Frågan om beläggningen i kontorslokalerna i Gyllene Triangeln och på Dramaten är på tapeten.

Hittar besökarna dit? Trafiksituationen vid Nybroplan är som vanligt kaotisk, och övergångsstället kräver försiktighet på grund av spårvagnen till Djurgården. Vid grönt ljus stannar jag till vid Margareta Krook, vars värmekälla är avgörande för att hon ska hålla sig varm denna dag. Inne på Dramaten, på fjärde våningen, ligger chefsrummet där tidigare profiler som Ingmar Bergman, Marie-Louise Ekman och Eirik Stubö huserat.

Mattias Andersson, Dramatenchefen, möter mig klädd i mörkblå byxor och svart tröja. Hans schema är fullspäckat, och tiden är knapp. – Konkret handlade det om Elverket. Det var sista gången teater spelades där.

Men i en vidare mening handlar det om att platser i stadsrummet försvinner. I nästan alla europeiska städer minskar utrymmet för scenkonst och för att utforska de eviga frågorna. Vi har helt enkelt inte råd längre. För tio år sedan hade teatern ekonomiska möjligheter att betala hyran och producera föreställningar på Elverket.

Men med uteblivna uppräkningar av bidragen är det inte längre möjligt. Andersson berättar att han aldrig tidigare regisserat Shakespeare. Som regissör har han känt att allt redan är gjort, men Hamlet lockade honom tidigt. För några år sedan fick han en stark vision om hur han ville koncentrera och fokusera pjäsen på situationerna och på urdramat.

Samtidigt blev det tydligt att de tvingades lämna Elverket. Han ser Hamlet som ett psykologiskt drama, ett familjedrama, ett politiskt drama, ett krigsdrama och även ett metafysiskt drama. För honom handlar det framför allt om unga människor som försöker hitta sin plats i världen utan att veta vad de ska göra. Ett nyckelgrepp i hans version är att låta reaktionerna på pjäsen inom pjäsen utebli, för att ställa frågan om konstens avtryck i samhället.

Andersson reflekterar över sin tid på Scenskolan i Göteborg och mötet med pedagogen Doreen Cannon. Hon betonade vikten av att skapa trovärdighet i mötet med ett verk, och att varje föreställning måste definiera sin egen terminologi och sina kvalitetsbegrepp. Han påpekar att Sverige har en stark tradition av Strindberg, Bergman och Norén, och att skådespelarutbildningarna ofta fokuserar på Stanislavskij-baserade metoder, vilket gör svenska skådespelare skickliga på psykologisk realism. Han tillägger att de inte är lika vana vid mer expressiva uttryck.

På Elverket imponerades han av skådespelarnas glädje, och han beskriver sin egen regiarbete som ett skapande av ett klimat där skådespelarna kan släppa fram även sina mest vågade förslag utan att vara rädda för att dömas. Han kände sig aldrig riktigt bekväm som skådespelare och föredrar att vara regissören som skapar bilden av verkligheten. På Dramaten erbjuds inte bara föreställningar, utan även gestaltade läsningar, konserter och poesiuppläsningar.

Andersson betonar att Dramaten inte kan vara en klubb eller ett allaktivitetshus, utan måste upprätthålla sin position. Han kommenterar även Milo Raus föreställning baserad på Gisele Pelicots fall, och ser fram emot att se hur den tas emot. Han avslutar med att konstatera att all konst är politisk, även den som påstår sig vara det motsatta





