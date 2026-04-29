Dramatisk onsdag: Misstänkt bombhot, insiderbrott, dödsolyckor och it-kris

En sammanfattning av dagens nyheter: från ett falskt bombhot på Landvetter till en dödsolycka, spioneri och it-problem i Sörmland.

Onsdagen präglades av en rad händelser runt om i landet och världen. Vid Landvetter flygplats i Göteborg larmades polisen vid 13.30-tiden om ett misstänkt farligt föremål i incheckningshallen.

En omfattande insats med bombgruppen inleddes, men det visade sig vara en kaffetermos. Händelsen påverkade inte flygtrafiken. Samtidigt släpptes finansprofilen Günther Mårder, som misstänks för grova insiderbrott, på fri fot. Åklagaren hävde häktningen då Mårder inte längre bedöms kunna påverka utredningen, men förundersökningen fortsätter.

Mårder har tidigare nekat till anklagelserna om insiderhandel i bolaget Raysearch. En tragisk trafikolycka inträffade på riksväg 40 utanför Ulricehamn där en man omkom och en annan fördes till sjukhus efter en kollision mellan en lastbil och en personbil. I Tyskland greps en kazakisk medborgare i Berlin misstänkt för spioneri åt Ryssland. Han misstänks ha lämnat information om den tyska försvarsindustrin, inklusive militärt stöd till Ukraina och företag inom vapenteknik, till en rysk underrättelsetjänst.

Mannen ska även ha fotograferat militära transporter och kartlagt potentiella sabotageobjekt. På den ekonomiska fronten backade Stockholmsbörsen, OMXS-index, med 0,4 procent, vilket markerar den sjunde handelsdagen i rad med nedgång. Flera tunga aktier handlas utan utdelningsrätt, vilket bidrar till nedgången. Investerare väntar nu på kvartalsrapporter från amerikanska techjättar och ett räntebesked från Federal Reserve.

Polisen genomförde under dagen en övning i skärgården med helikopter och smällar. Region Sörmland drabbades av omfattande it-problem, vilket ledde till att flera system, inklusive intranätet och webbplatsen, låg nere och regionen gick upp i stabsläge. I Australien kraschade ett mindre flygplan in i en hangar i Adelaide, vilket resulterade i att både piloten och passageraren omkom och flera personer på marken skadades.

I Göteborg kolliderade en buss och en spårvagn vid Åkareplatsen, vilket ledde till att spårvagnen spårade ur och trafiken stördes. Slutligen rapporteras att USA kommer att få en ny ambassadör i Ukraina efter att den nuvarande, Julie Davis, avgår på grund av oenigheter med Donald Trump





