Dramatisk räddningsoperation: När ett misslyckande hotade att sätta stopp för evakueringen

En misslyckad landning satte nästan stopp för evakueringen av en amerikansk pilot som skjutits ner i Iran. Räddningsoperationen präglades av tekniska problem och dramatiska beslut.

Piloten var funnen och skulle evakueras. Då höll hela räddningsoperation en på att kollapsa. Två amerikanska piloter sköts ut när deras F-15 -plan träffades av iransk eld på Långfredagen. En av dem kunde räddas efter några timmar – den andre försvann. Under lång tid visste inte Pentagon om han ens levde.

Men han lyckades fly upp drygt 2 000 meter till en bergsskreva och lyckades kommunicera sin position, bland annat med hjälp av en sändare som endast får användas sparsamt då även fienden kan avlyssna signalen. Sedan fick piloten syn på iranska soldater som närmade sig hans gömställe. Han meddelade då var bombanfall skulle sättas in för att eliminera dem. Han kunde därefter räddas med helikopter och transporterades till en provisorisk flygbas som amerikanska specialstyrkor tidigare hade anlagt i det sandiga bergsområdet. Därifrån skulle både piloten och de cirka 100 elitsoldater som deltog i räddningsoperationen flygas ut till Kuwait i två stora transportplan av typen MC-130 Hercules. Det var då katastrofen inträffade. Enligt New York Times fastnade noshjulet i sanden på minst ett av de amerikanska Herculesplanen, möjligen på båda. Timmarna gick och alla försök att gräva loss dem misslyckades. – Om det fanns en skräckfylld stund så var det då, säger en källa till nyhetsbyrån. Enligt Reuters innebar reservplanen flera timmars ytterligare väntan, men uppdraget lyckades och både den saknade piloten och elitstyrkorna kunde flygas ut i vågor med de nyankomna planen. Det amerikanska flygvapnet var tvunget att förstöra de två obrukbara Herculesplanen och de attackhelikoptrar som elitförbanden hade kommit dit med. Enligt både New York Times och Reuters ansågs det vara bättre än att låta farkosterna hamna i iranska händer. Nya uppgifter i Wall Street Journal gör dessutom gällande att tunga B1-plan släppte omkring 100 bomber, som vardera vägde drygt 900 kilo, under räddningsoperationen. De skulle förstöra infartsvägarna till området och riktades även mot iranska soldater. Enligt tidningen är några av kratrarna synliga från rymden. Operationen som präglades av dramatik och tekniska utmaningar, visade på komplexiteten i moderna militära räddningsuppdrag och de oväntade hinder som kan uppstå. Händelsen illustrerar de svåra beslut som måste fattas under extrema omständigheter, där säkerhet och strategiska överväganden ställs mot varandra. Dessutom lyfter incidenten fram de risker som är involverade i att använda avancerad militär utrustning i fientliga miljöer. Misslyckandet med att få loss transportplanen, trots de avancerade teknologier som användes, betonar vikten av flexibilitet och förmågan att anpassa sig till oförutsedda situationer. Rapporterna om användningen av tunga bomber för att förhindra att utrustningen föll i fiendens händer, indikerar de yttersta åtgärder som kan vidtas för att säkra militära tillgångar och skydda personal. Det understryker också de potentiella konsekvenserna av militära operationer, inklusive skador på infrastruktur och miljön. Denna händelse är en påminnelse om de komplexa och riskfyllda insatserna som militära styrkor genomför runt om i världen. Det illustrerar den stora skalan av resurser och den skicklighet som krävs för att genomföra sådana uppdrag, samt de svåra val som måste göras för att prioritera säkerhet och uppnå militära mål. Händelsen lyfter fram vikten av att vara beredd på oförutsedda omständigheter och att ha alternativa planer för att säkerställa framgång i militära operationer





Aftonbladet / 🏆 5. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Räddningsoperation F-15 Iransk Eld Helikopterräddning Militär

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

