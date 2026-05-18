Dramatiska händelser i Sverige och världen - shootningar, bedrägerier och nödlandningar

Ett flertal dramatiska händelser har inträffat i Sverige och utomlands. Från automatlarm och brandlarm till mordutredningar, rättsprocesser och dykolyckor. Här är sammanfattningen av de senaste nyheterna.

Åhléns butik i Uppsala har utrymmats efter ett automatlarm, enligt UNT. Räddningstjänstenår på plats för att kontrollera om det finns någon brandrisk. Ledningsbefälet Henrik Gynnesjö förklarar att proceduren vid ett automatlarm innebär att man undersöker vilket alarm som har löst ut och säkerställer att det inte förekommer någon brand.

I Östersund har en man hittats död på ett hotell. Anhöriga har underrättats, men omständigheterna är ännu okända. Polisen har inlett en förundersökning om mord och håller på med att inhäta vittnesmål och genomföra en brottsplatsundersökning. Ett vittne har berättat för Expressen om den omfattande utredningen, där poliser och tekniker har varit kraftigt involverade.

Dessutom planeras en rättegång den 21 september i Nacka tingsrätt mot en tidigare SD-politiker som stående åtalad för som rattfylleri, narkotikabrott och grov olovlig körning. Rättegången förväntas pågå under en eftermiddag. I Sundsvall och Östersund har polisen under de senaste dagarna mottagit rapporter om ett flertal bedrägeriförsök där bedragare utget sig för att vara anhöriga till eldera personer och ber om ekonomisk hjälp. Totalt har 12 ärenden rapporterats, däribland fem fullbordade bedrägerier.

I USA har Donald Trump dragit tillbaka sin stämning mot skattemyndigheten IRS och finansdepartementet efter uppgifter om en kompromiss. Stämningen, värderad på tio miljarder dollar, riktades mot utläckningar av Trumps skattedeklarationer till media. I Norge har två svenskar med kopplinger till kriminella nätverk utvisats till Sverige på livstid. Enligt polisen bedöms en av männen som ett allvarligt hot mot den samhälleliga grundordningen då han tidigare har dömts för mord i Sverige.

I Värmland har en pastor döms till ett års fängelse för grovt barnpornografibrott. Mannen hade ett stort antal filmer och bilder som innehöll sexuella övergrepp mot barn. Han erkänner brottet. I Jönköping misstänks en man att ha utsatts för ett mordförsök efter att ha skadats i en bostad under en incident som inträffade i lördags.

Den misstänkte greps under måndagen och polisen pågår med utredningen. En 12-årig pojke har berättat om att han blivit misshandlad av en okänd man som ryckte i hans axlar så att han föll. Vid Malmö Airport nödlandade ett flygplan efter en varningslampa signalerat ett potentiellt fel. Planet kom säkert ner på banan och passagerarna är okej.

Flygplanet kom från Gdansk i Polen när besväret uppstod. På Maldiverna har ytterligare fyra kroppar hittats efter en dykolycka som inträffade i fredags. Tidigare hade det rapporterats om fem försvunna dykare och under på fredagen dog en räddningsdykare när han letade efter dem





