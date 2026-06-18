I en dramatisk scen under EM-kvalmatchen England mot Kroatien sparkades en straffspark dubbelt utvisad efter att Kroatien målvakt Dominik Livakovic räddades först men sedan dömdes om. SVT Sports expert Jonas Eriksson uttrycker kritik mot den fördel Harry Kane fick av att provocera ut målvakten.

Under EM-kvalmatchen mellan England och Kroatien blev det en dramatisk scen i matchens upptakt då den kroatiske stjärnan Luka Modric på artifacten sparkade bollen som träffade Noni Maduekes knä.

Detta ledde till en straffspark som tilldelades England. Harry Kane tog sig an att slå straffen men även denna gång räddades av Kroatien målvakt Dominik Livakovic som hoppade till sin vänstra sida för att stoppa bollen. Ex-domaren och SVT Sports expert Jonas Eriksson kommenterade händelsen och menade att en straffspark redan ger slagläsaren en fördel och att det var orättvist att ytterligare försöka skapa en extra fördel genom att provocera ut målvakten.

Enligt Eriksson var det klart att det blev en korrekt straffspark men han ifrågasatte vad som hände efteråt då engelska Harry Kane stannade upp för att locka ut målvakten. tekniken som Kane använde är ett sätt att tvinga målvakten att röra sig innan bollen har slagits och är tillåten enligt reglerna. Detta innebar att Livakovic gick för tidigt och räddade ändå, men enligt reglerna dömdes straffen om oavsett eftersom Gvardiol var inne i straffområdet innan bollen var slagen.

Eriksson påpekade att det är inget regelbrott att gå in i straffområdet för tidigt men då spelaren rör bollen räknas det som en regelöverträdelse. Han uttryckte också att det är irriterande att Kane får denna fördel eftersom målvakten som räddar en straffspark fortfarande blir "fintad" om han går för tidigt. Kane höll fast vid samma plats för sin andra straightning och sköt bollen i mål för 1-0 efter att Livakovic gått åt fel håll.

Denna händelse väckte debatt om fair play och reglernas tillämpning i fotboll. SVT Nyheter framhäver sin policy om saklighet och opartiskhet samt att de strävar efter att alltid publicera korrekt och relevant information. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att bekräfta alla fakta, då anger de vad de vet och inte vet





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