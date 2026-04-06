Drivmedelspriserna fortsätter att stiga – Experten varnar för allvarliga ekonomiska konsekvenser

Bensin- och dieselpriserna i Sverige stiger kraftigt på grund av kriget i Mellanöstern. Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer varnar för allvarliga ekonomiska konsekvenser, inklusive en möjlig ekonomisk nedgång redan till sommaren.

Bensinpriset i Sverige har upplevt en märkbar uppgång under vintern och våren, med ett genomsnittspris som nu närmar sig 19 kronor per liter, och dieselpriset som överstiger 23 kronor per liter. Den primära orsaken bakom denna utveckling är kriget och den eskalerande situationen i Mellanöstern , vilket stör oljeproduktionen och exporten, särskilt genom vitala områden som Hormuzsundet.

Enligt Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken, är fred och en överenskommelse mellan USA och Iran för att öppna Hormuzsundet de huvudsakliga faktorerna som kan vända trenden och leda till prisminskningar. Han betonar dock att även om fred skulle infinna sig, kommer priserna att kvarstå på en förhöjd nivå på grund av behovet att återuppbygga lager, reparera skador och öka produktionen. Kopfer förutser en prisnivå som är högre än 65–70 dollar per fat, vilket var prisnivån innan kriget inleddes, men inte lika extrema som 110 dollar per fat. Rysslands oljeproduktion, som har reducerats med cirka 10-20 procent, har dessutom bidragit till de högre priserna den senaste veckan.\Kopfer framhäver att om den nuvarande situationen kvarstår, riskerar ekonomin att drabbas av allvarliga konsekvenser, redan till sommaren. Han förklarar att priserna i så fall kommer att öka ytterligare. Sedan oroligheterna i Mellanöstern tog fart har dieselpriset visat en tydligare uppgång jämfört med bensin. Den 28 februari, när USA attackerade Iran, låg dieselpriset på 17,30 kronor per liter. Idag ligger literpriset på 23,40 kronor, vilket motsvarar en ökning på cirka 38 procent sedan krigets start. Denna skillnad förklaras av specifika störningar i dieselutbudet, som påverkas i högre grad än råoljeutbudet. Enligt Kopfer resulterar detta i en minskad tillgång på diesel jämfört med bensin. \Kopfer poängterar att han inte kan ge några specifika råd till konsumenter som oroar sig över de höga bensinpriserna och hur de ska hantera tankningen av sina bilar. Han betonar dock vikten av att informera allmänheten och företag om de potentiella riskerna. Han varnar för att om den nuvarande situationen fortsätter, kommer världsekonomin, Europas ekonomi och den svenska ekonomin att drabbas av betydande skador under sommaren. Den osäkerhet som råder kring energipriserna påverkar redan hushållens ekonomi och företagens kostnader, vilket i sin tur riskerar att dämpa den ekonomiska tillväxten. Analytiker och experter följer noggrant utvecklingen i Mellanöstern och dess effekter på energimarknaden, och undersöker strategier för att mildra de negativa konsekvenserna för konsumenter och företag. Framtiden för drivmedelspriserna är starkt kopplad till geopolitiska faktorer och den globala energitillgången, vilket gör situationen komplex och svår att förutse





Expressen / 🏆 19. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Drivmedel Bensinpriser Dieselpriser Mellanöstern Ekonomi

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

