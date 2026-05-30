Drömvolley räddade poängen för Landskrona i 2-2-drama mot Brage

Landskrona BoIS och IK Brage spelade oavgjort 2-2 efter en dramatisk match där Markus Björkqvist kvitterade med en volley i 89:e minuten.

Landskrona BoIS och IK Brage bjöd på en underhållande och dramatisk tillställning på Landskrona IP när lagen spelade oavgjort 2-2 i Superettan . Matchen bjöd på flera mål, kontroversiella domslut och en riktig drömvolley i slutminuterna som räddade en poäng för hemmalaget.

Första halvlek var relativt händelsefattig, men i den 34:e minuten kom matchens första mål. Zakaria Loukili slog ett precist inlägg in i straffområdet där Constantino Capotondi tog emot bollen på bröstet och placerade in 1-0 vid den bortre stolpen. Landskrona såg ut att gå till pausvila med ledning, men Brage kvitterade strax före halvtid. Efter en hörna uppstod en duell framför mål där Anton Lundin höll sig framme och stötte in bollen över mållinjen till 1-1.

Landskronaspelarna protesterade kraftigt och menade att Lundin höll fast sin försvarare, vilket skapade utrymme för avslutet, men domaren godkände målet. I den andra halvleken tog Brage över allt mer. I den 78:e minuten kom en lång boll fram mot Landskronas planhalva. Målvakten Marcus Pettersson lämnade sitt mål för att rensa, men missbedömde situationen fullständigt och träffade inte bollen.

Det öppnade vägen för Gustav Nordh som rullade in 2-1 i öppet mål. Landskrona jagade kvittering och tryckte på, men det såg mörkt ut. Precis när klockan tickade mot full tid damp bollen ner utanför straffområdet framför Markus Björkqvist. Mittfältaren tog emot och avlossade en perfekt helvolley som seglade in bakom Brages målvakt till 2-2 i den 89:e minuten.

Publiken exploderade och Björkqvist blev matchhjälte. Efter matchen sa Björkqvist till TV4: "Jag tänker inte så mycket. Jag tänker bara att jag ska smacka dit den. Och det säger bara smack.

" Brages tränare Anders Hellblom var nöjd med insatsen men kritisk till slarvet: "En helt godkänd insats. Vi slarvar lite. Vi brukar vara svaga i första halvlek, men vi står upp bra idag och sätter fart i andra halvlek.

" Poängen gör att Landskrona nu har 13 poäng efter tio omgångar, medan Brage har tolv poäng på lika många matcher. Matchen visade på stark moral hos Landskrona och en svaghet hos Brage att inte stänga matchen. Samtidigt var det en underhållande match för neutrala åskådare med två helt olika halvlekar och en dramatisk avslutning. Båda lagen lär ta med sig lärdomar inför kommande omgångar i Superettan





