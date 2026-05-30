Drönarattack mot kärnkraftverk i Zaporizjzja - IAEA kräver tillträde

IAEA har begärt tillträde till det rysk-kontrollerade kärnkraftverket Zaporizjzja efter en drönarattack. Samtidigt fortsätter Ukraina sina attacker mot rysk infrastruktur och Ryssland planerar en ny storoffensiv.

FN:s atomenergiorgan IAEA har informerats om att drönare träffat en turbinbyggnad i det rysk-kontrollerade kärnkraft verket Zaporizjzja i Ukraina . IAEA-chefen Rafael Grossi varnar: 'Att attackera ett kärnkraft verk är som att leka med elden.

' Atomenergiorganet har begärt tillträde till kärnkraftverket för att undersöka den skadade turbinbyggnaden på plats. Enligt Rysslands statliga kärnenergibolag Rosatom har en ukrainsk drönare slagit till mot kärnkraftverket.

'Explosionen orsakade inga skador på den primära utrustningen, men rev upp ett hål i turbinhallens vägg', säger Rosatoms chef Alexej Likhachev. Han beskriver händelsen som avsiktlig. Ukrainsk militär avfärdar påståendet och kallar det för propaganda. I ett uttalande skriver de att de agerar strikt inom ramen för den humanitära rätten.

Ukraina har genomfört flera attacker mot rysk infrastruktur. En ukrainsk drönarattack har dödat två personer i en bil i den ryska regionen Belgorod, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska styrkor slagit till mot en rysk oljeanläggning i staden Armavir i Krasnodarregionen, 50 mil från den ukrainska gränsen. President Volodymyr Zelenskyj bekräftar attacken.

Även på den annekterade Krimhalvön har ukrainska drönare slagit till mot rysk infrastruktur. En brand i den sydryska hamnstaden Temryuk, som orsakats av en ukrainsk drönarattack, har släckts, uppger regionala myndigheter. Ryssland planerar att genomföra en ny, stor attack mot Ukraina, skrev Volodymyr Zelenskyj på Telegram.

'Vi har underrättelseinformation om att Ryssland förbereder ett nytt storskaligt anfall', sade han i sitt kvällstal. Ryssland meddelade på måndagen att landet kommer att genomföra systematiska attacker mot mål i Kiev och uppmanade utländska medborgare och diplomater att lämna landet. Ryssland hävdar att det rör sig om svar på en tidigare ukrainsk attack som påstods ha riktats mot ryska studentbostäder i Starobilsk i Luhansk. Ukraina uppger att attacken rörde helt andra typer av mål.

Rysslands president Vladimir Putin sade på fredagen att hans uttalanden den 9 maj om att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut baserades på en analys av ryska framgångar på slagfältet. En rysk krigsdrönare kom in så snabbt över gränsen att Rumänien inte hann skjuta ned den. Två civila skadades. Drönaren ingick i ett ryskt anfall mot Odessa-området, skriver president Zelenskyj och erbjuder Rumänien hjälp.

Drönaren var en shahed-variant, syftande på den iranska modell som Ryssland numera licenstillverkar. Ukraina har under kriget utvecklat omtalat god drönarexpertis.

'Vi är redo att stödja Rumänien på alla nödvändiga sätt', lovar Zelenskyj. Rysslands dopade krigsekonomi spräcker budgeten och det varslas om nedskärningar på andra håll, rapporterar Financial Times. Rysk underrättelsetjänst har trappat upp försöken att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter, rapporterar AP. Enligt underrättelsechefer startar ryska agenter falska företag, rekryterar mellanhänder och använder hackare för att samla information.

Säpos biträdande operativa chef Christoffer Wedelin säger att agenterna riktar in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som stridsflygplanet Gripen. De försöker också komma över kamera- och laserteknik som kan integreras med ryska vapensystem





