Drönarattack mot kärnkraftverk och andra händelser världen över

Sammanfattning av flera nyhetshändelser: IAEA rapporterar drönarattack mot Zaporizjzja, över 200 gripna i Paris, ebolautbrott i Kongo, misstänkt kinesisk robot nedskjuter amerikanskt plan, USA stoppar iranskt fartyg, Stockholm Marathon och polisingripande i Östersund.

Internationella atomenergiorganet IAEA har underrättats om att en drönare träffat en turbinbyggnad vid kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina , vilket orsakat ett hål i en vägg. Generaldirektören Rafael Grossi uttrycker allvarlig oro över händelsen.

- Att angripa kärntekniska anläggningar är som att leka med elden, säger han. Rysslands statliga kärnenergibolag Rosatom påstår att det var en ukrainsk drönare som träffade byggnaden i rysk-kontrollerade Zaporizjzja, enligt Reuters. Ukrainska militären förnekar detta och kallar utspelet för propaganda. Liknande incidenter har inträffat tidigare, bland annat våren 2024 då en drönare slog ned i en reaktorkupol vid Zaporizjzja och vintern 2025 när en drönare träffade Tjernobyls nya skyddssarkofag.

Samtidigt har över 200 personer gripits i Paris efter att firandet av Paris SG:s Champions League-titel spårat ur. Fransk polis rapporterar att firandet resulterade i sammandrabbningar med supportrar, och enligt Le Monde skadades minst en polis. Tårgas sattes in mot supportrar som kastade fyrverkerier mot polisen utanför Parc des Princes. I Kongo-Kinshasa är situationen djupt oroande med över 1 000 misstänkta ebolafall och snabb smittspridning, varnar Läkare utan gränser.

Biträdande direktören Alan Gonzalez säger att aldrig förr har så många fall rapporterats så kort efter att ett utbrott konstaterats. Verkligheten är att ingen vet den sanna omfattningen och allvaret av detta utbrott. I en annan utveckling rapporterar NBC News att en kinesisk robot kan ha skjutit ner ett amerikanskt stridsflygplan i Iran förra månaden. Amerikanska myndigheter utreder hur F-15-planet sköts ner i sydvästra Iran i april.

Misstankar riktas mot en handhållen kina-tillverkad robotavfyrare. Det är oklart när och hur den hamnat i iranska händer, men händelsen kan förvärra fredssamtalen om Iran där USA sökt Kinas hjälp. Kina har tidigare erbjudit Iran ekonomiskt och teknologiskt stöd, och enligt NBC:s källor har de även försett Iran med en långdistansradar som upptäcker smygflygplan. USA har också stoppat ytterligare ett handelsfartyg inom ramen för sjöblockaden av iranska hamnar.

Det Gambiaflaggade fartyget Lian Star ignorerade över 20 varningar när det stävade mot Irans kust, varefter ett amerikanskt stridsflygplan avfyrade en robot in i fartygets maskinrum. Fartyget är nu på drift i Omanbukten och amerikanska styrkor har inte bordat det. Totalt har USA stoppat fem handelsfartyg och omdirigerat 116 sedan blockaden trädde i kraft i april. På hemmaplan sprang över 20 000 löpare Stockholm Marathon i år.

Verksamhetschefen Mats Hedenström är nöjd med loppet och berättar att en löpare drabbades av ett konstaterat hjärtstopp men fick snabb vård och var återställd när ambulansen kom. Totalt fick 19 personer sjukhusvård för enklare åkommor som utmattning och uttorkning. Slutligen har polisen i Östersund gripit en man i 35-årsåldern misstänkt för försök till mord efter att en man i 40-årsåldern fått allvarliga skador i ett bråk. Polisen tror att ett handhållet tillhygge använts, men inget skjutvapen. Den skadade mannens tillstånd är allvarligt men inte livshotande





IAEA Ukraina Paris Ebola Iran USA Stockholm Marathon Polisen

En rysk drönare kraschade i en lägenhetsbyggnad i Galaţi, två skadade och 70 evakuerade, NATO och EU fördömer Ryssland och lovar solidaritet samt överväger nya sanktioner.

