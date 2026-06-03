Drönarattack mot Kuwaits flygplats och undersökning av sexuell hälsa i Sverige

I Kuwait har en drönarattack mot den internationella flygplatsen lett till skador. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten presenterat en stor undersökning om den sexuella hälsan i den svenska befolkningen, som visar både positiva resultat och behov av förbättringar. Dessutom rapporteras om gripanden för ekobrott i Göteborg.

Flera personer har skadats efter en drönarattack mot Kuwait s internationella flygplats, uppger försvarsministeriet i landet. Väpnade styrkorna följer situationen i samordning med berörda myndigheter och att de befinner sig i full beredskap för att hantera eventuella vidare händelseutvecklingar, uppger Kuwait s försvarsmakt på X på onsdagsmorgonen.

En person har blivit misshandlad, säger polisens presstalesperson Anders Bryngelsson. Detta är en underliggande händelse som pågår i en region som ofta drabbas av politisk instabilitet. Folkhälsomyndigheten presenterar på onsdagen resultatet av en ny befolkningsundersökning gällande den sexuella hälsan i befolkningen. Rapporten, som baseras på enkätsvar från närmare 16 000 personer, visar att den sexuella och reproduktiva hälsan i befolkningen generellt är god.

Omkring hälften är nöjda med sitt sexliv och de flesta upplever att de kan säga nej till sex och själva välja sin partner utan krav från familjen. Samtidigt visar rapporten att det finns behov av att stärka förutsättningarna för en god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa i befolkningen. Detta är viktigt för att kunna planera hälso- och sjukvård samt utbildning på ett korrekt sätt. Händelsen har inträffat på en arbetsplats på Exportgatan i Göteborg.

Två gripna för ekobrott - kallingarna fyllda med kontanter. I samband med en fordonskontroll av en bil där två män färdades togs beslut om kroppsvisitation. Det brukar inte vara mer än att man får blåsa men eftersom han var så nervös beslutade man om att göra en kroppsvisitation, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson. Ekobrott är ett allvarligt brott som påverkar förtroendet för finanssystemet.

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Drönarattack Kuwait Flygplats Sexuell Hälsa Ekobrott

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